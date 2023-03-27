Trabzon'da aşırı hız ve dikkatsizlik facia getirdi: 2 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesinde bu gece meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 SL 480 plakalı araç aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Yomra Kavşağında kontrolden çıkarak elektrik direğine çarparak karşı şeride geçerek takla attı.