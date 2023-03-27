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    • Yaşam
    • 28.03.2023 06:59
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    • 28.03.2023 06:59
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    Trabzon'da aşırı hız ve dikkatsizlik facia getirdi: 2 ölü, 2 yaralı

    Trabzon'un Yomra ilçesinde aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak karşı şeride geçti. Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    AJANSLAR
    Aşırı hız ve dikkatsizlik facia getirdi

    Trabzon'un Yomra ilçesinde bu gece meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

    KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
    Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 SL 480 plakalı araç aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Yomra Kavşağında kontrolden çıkarak elektrik direğine çarparak karşı şeride geçerek takla attı.

    2 KİŞİ CAN VERDİ
    Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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    Haberler Yaşam Trabzon'da aşırı hız ve dikkatsizlik facia getirdi: 2 ölü, 2 yaralı
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