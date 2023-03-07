Bursa'daki çöp evde bulunan Cem Muhammet yaşadıklarını tek tek anlattı: Benden gizli yemek yiyorlardı!
Bursa'da teyzesinin çöp evinde bulunan Cem Muhammet, hakim karşısında yaşadıklarını tek tek anlattı. Muhammet, "Teyzemi annem olarak bildim. Teyzem ve kuzeniyle birlikte yaşadığım evde son zamanlarda para kalmadı. Bu nedenle teyzem ve kuzenim, benden gizli bir şeyler yiyordu" dedi. İşte minik çocuğun kan donduran ifadeleri
07.03.2023 09:00 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:00
Duruşmaya tutuklu Acar ve avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları katıldı.