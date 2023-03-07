Vav TV İzle
Haberler Yaşam Bursa'daki çöp evde bulunan Cem Muhammet yaşadıklarını tek tek anlattı: Benden gizli yemek yiyorlardı!

Bursa'daki çöp evde bulunan Cem Muhammet yaşadıklarını tek tek anlattı: Benden gizli yemek yiyorlardı!

Bursa'da teyzesinin çöp evinde bulunan Cem Muhammet, hakim karşısında yaşadıklarını tek tek anlattı. Muhammet, "Teyzemi annem olarak bildim. Teyzem ve kuzeniyle birlikte yaşadığım evde son zamanlarda para kalmadı. Bu nedenle teyzem ve kuzenim, benden gizli bir şeyler yiyordu" dedi. İşte minik çocuğun kan donduran ifadeleri

07.03.2023 09:00 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:00
Bursa’daki çöp evde bulunan Cem Muhammet yaşadıklarını tek tek anlattı: Benden gizli yemek yiyorlardı!

Bursa'da, kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (10) 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan teyze Kamuran Pınar Acar'ın, 27 yıl hapis cezası istemiyle Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bursa’daki çöp evde bulunan Cem Muhammet yaşadıklarını tek tek anlattı: Benden gizli yemek yiyorlardı!

Duruşmaya tutuklu Acar ve avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları katıldı.

Bursa’daki çöp evde bulunan Cem Muhammet yaşadıklarını tek tek anlattı: Benden gizli yemek yiyorlardı!

Antalya'da bulunan anne Yasemin Acar ise duruşmaya gelmezken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çocuğun devlet korumasında ve sağlık durumunun iyi olduğu, bakanlığın davanın takipçisi olduğu belirtildi.

Bursa’daki çöp evde bulunan Cem Muhammet yaşadıklarını tek tek anlattı: Benden gizli yemek yiyorlardı!

BENDEN GİZLİ YİYORLARDI
İddianamede, evde şans eseri bulunan Cem Muhammet A.'nın ifadeleri ise adeta kan dondurdu.

Bursa’daki çöp evde bulunan Cem Muhammet yaşadıklarını tek tek anlattı: Benden gizli yemek yiyorlardı!

eyzemi annem olarak bildim. Teyzem ve kuzeniyle birlikte yaşadığım evde son zamanlarda para kalmadı. Bu nedenle teyzem ve kuzenim, benden gizli bir şeyler yiyordu.

SON DAKİKA