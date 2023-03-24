Muğla Yatağan'da geçen yıl iddiaya göre S.B (49), ilaç içip kendisini iple tavana asarak canına kıydı. Olay dosyaya böyle geçerken, bir dolandırıcılık dosyası kapsamında M.K'nın (30) evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Karadağ'a ait evrakta A.B'nın (20) isminin geçtiği anlaşıldı. Gözaltına alınan A.B'nın şüpheli davranışlarda bulunması üzerine soruşturma genişletildi.
17 İLACI KARIŞTIRDIM
A.B "Babam 16 yaşından itibaren bana tecavüz etti. Onu öldürmek için bir bardak suya 17 ilacı karıştırıp içirdim. Ancak ölmedi. M. ile plan yaptık. Sevgilim, babamı eterle bayılttı. İnsülin iğnelerini babamın vücuduna enjekte ettim. İntihar süsü vermek için iple asarak öldürdük" itirafında bulundu. İkili, tutuklandı.
- Yaşam
- 24.03.2023 Gazete
İntihar sanılmıştı, cinayet çıktı! Kan donduran ifade: 17 ilacı karıştırıp...
İple asılı cesedi bulunan S.B kızı ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Babasının kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen A.B, insülin iğneleriyle öldürdüklerini ve intihar süsü verdiklerini anlattı.
Muğla Yatağan'da geçen yıl iddiaya göre S.B (49), ilaç içip kendisini iple tavana asarak canına kıydı. Olay dosyaya böyle geçerken, bir dolandırıcılık dosyası kapsamında M.K'nın (30) evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Karadağ'a ait evrakta A.B'nın (20) isminin geçtiği anlaşıldı. Gözaltına alınan A.B'nın şüpheli davranışlarda bulunması üzerine soruşturma genişletildi.
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