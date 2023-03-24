İntihar sanılmıştı, cinayet çıktı! Kan donduran ifade: 17 ilacı karıştırıp...

Muğla Yatağan'da geçen yıl iddiaya göre S.B (49), ilaç içip kendisini iple tavana asarak canına kıydı. Olay dosyaya böyle geçerken, bir dolandırıcılık dosyası kapsamında M.K'nın (30) evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Karadağ'a ait evrakta A.B'nın (20) isminin geçtiği anlaşıldı. Gözaltına alınan A.B'nın şüpheli davranışlarda bulunması üzerine soruşturma genişletildi.



17 İLACI KARIŞTIRDIM

A.B "Babam 16 yaşından itibaren bana tecavüz etti. Onu öldürmek için bir bardak suya 17 ilacı karıştırıp içirdim. Ancak ölmedi. M. ile plan yaptık. Sevgilim, babamı eterle bayılttı. İnsülin iğnelerini babamın vücuduna enjekte ettim. İntihar süsü vermek için iple asarak öldürdük" itirafında bulundu. İkili, tutuklandı.

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