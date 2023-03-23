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    • Yaşam
    • 23.03.2023 21:54
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    • 23.03.2023 21:54
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    Bayrampaşa'da alarm! Bir binanın istinat duvarı çöktü bir bina boşaltıldı

    Bayrampaşa'da inşaat halindeki binanın istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından çökme riski bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

    Bayrampaşa’da alarm!

    Bayrampaşa'da inşaat halindeki binanın istinat duvarı çöktü.

    Olay saat 19.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Süleymanşah Caddesi'nde meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

    ÇÖKME RİSKİ OLAN BİNA BOŞALTILDI
    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından çökme riski bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Başka göçük oluşmaması için inşaat alanına kamyonlarla toprak döküldü.

    Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Bayrampaşa'da alarm! Bir binanın istinat duvarı çöktü bir bina boşaltıldı
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