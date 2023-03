Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Ramazan cennetin kapısını açar

PEYGAMBERİMİZİN HADİSLERİNDE 11 AYIN SULTANI

İbn-i Mesud (RA): "Allah Resulü (SAV) oruçlu günümde tertemiz ve başı taranmış olmamı vasiyet etti ve şöyle buyurdu: Oruçlu gününde, sakın yüzü asık olma!"

"Nice oruçlu kimseler vardır ki oruçtan nasibi, sadece açlık ve susuzluktur." Çünkü bu tür insanlar dedikodu eder, hak yer, zulmederler. Oruçtan nasip alamazlar.

"Oruçlu eğer yalan sözü ve başkalarını kandırmayı bırakmazsa Allah'ın onun yemesini, içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur. Yani o kişi gerçek bir oruç tutmuş olmaz. Bu orucun manevi bereketini kazanamaz."

"Ramazan'ın ilk gecesi olduğu zaman, cehennemin kapıları kapanır, onun hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapıları açılır, o kapılardan hiçbiri kapanmaz. Bir seslenici şöyle der: 'Ey hayır isteyen gel, koş! Ey şer isteyen, (kötülüklere karşı) kendini tut!' O ayda Allah'ın cehennemden azatlıları vardır. Bu, ramazan bitinceye dek her gece tekrarlanır." (Tirmizi)

"Her kim inanarak ve karşılığını sırf Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Müslim)

"Ayların efendisi ramazandır." (Bezzar)

"Her şeyin bir zekâtı vardır, cesedin zekâtı ise oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır." (İbn-i Mace)

"Cennette Reyyan adında bir kapı vardır. Bu kapıdan oruçlular çağrılır. Kim oruçlulardan ise oraya girer, giren ise asla susamaz." (Buhari, Müslim)

"Kim Allah yolunda farz orucu olarak bir gün oruç tutarsa Allah, onu cehennemden, yerler ve gökler arasındaki mesafe kadar uzaklaştırır." (Taberani)