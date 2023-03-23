Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Ramazan cennetin kapısını açar

Oruç sadece yememek ve içmemek değildir. Ramazan ayını fırsat bilelim. Dilimizle, gözümüzle, kulağımızla, kalbimizle, kısacası bütün bünyemizle oruç tutup Allah'ın rızasını kazanalım...
Ramazan ayı, şeytanların zincirlendiği, kabir azabının hafifletildiği, Kur-an'ı Kerim'im inmeye başladığı içinde Kadir Gecesi gibi çok önemli bir zaman dilimini barındıran bir aydır. Bugün ramazanın birinci günü. Oruçluyuz, şükürler olsun, Ramazan- ı Şerif'e ermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde, Rabbim orucumuzu, namazımızı, duamızı ve tüm ibadetlerimizi kabul etsin. Rabbim hepimize bu bereketli aydan en güzel şekilde istifade edebilmeyi nasip etsin. Rabbim bu mübarek günler hürmetine felaketleri bizden uzak etsin. Bu sıkıntılı günler uzakta kalacak inşallah.
NEFSANİ ARZU YASAK
Oruç, sahurla (imsak vaktiyle) başlar ve iftarla (akşam ezanıyla) sona erer. Oruçlu kişi bu saatler arasında bir şey yemeyecek, içmeyecek ve eşiyle yakınlaşmayacaktır. Nefsani arzularına geçici bir süre için ara verecektir. Allah'ın diğer zamanlarda helal kıldığı şeyleri belli zaman diliminde kendine haram kılacaktır. Bu bir nefis terbiyesi, bir fedakârlık hamlesidir. Oruç, yememek ve içmemekten ibaret değildir. Asıl oruç kalple ve diğer azalarla tutulur. Rabbine tevekkül ederek kulluk derecesini yükseltmiş insanların orucu, kalp orucudur. Hz. Peygamber (SAV), "Siz oruçluyken biri size sataşırsa 'Ben oruçluyum' desin" buyuruyor. Bu çok zor. Nefsimizi dizginlemek, kendimize hâkim olmak hakikaten zor. İşte oruçlu olduğumuz günler, zoru başarmamız gereken günlerdir. Belki beceremeyeceğimizi düşünüyoruz. Ama bu yolda gayret etmek hepimizin vazifesi. Dilimizle oruç tutalım; sadece doğruyu, güzeli söyleyelim. Yeri geldiğinde susalım. Gıybetten özellikle kaçınalım. Gözümüzle oruç tutalım; harama bakmayalım. Kulağımızla oruç tutalım; harama kulak vermeyelim. Harama yaklaşmayalım. Helal yiyelim. Kalbimizle oruç tutalım; Allah'ın rızasını dileyelim. Oruçtan hoşnut olalım. Bu ay bizlere sunulmuş büyük bir fırsattır. Fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Belki bir daha bu fırsatı yakalayamayız.