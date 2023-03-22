Yer: Altınözü... 50 evden geriye enkaz kaldı! Bölge sakinlerinden "Köyümüzü başka yere taşıyın" çağrısı





650 EV HASARLI...

5 bin kişinin yaşadığı Tepehan Mahallesi'nde 50'ye yakın evin çöktüğü, diğerlerinin ise kullanılamaz hale geldiği vurgulandı. Mahalle sakinleri köylerinin başka bir noktaya taşınması için çağrı yaptı.







Muhtar Selahattin Kandemir, "Evlerimize giremiyoruz. 650 ev hasarlı. Çok şükür can kaybımız yok. Yakın bir bölgeye taşıma olursa köylü göçmek istiyor. Tarım köyü burası kısa süre sonra tütün ekimi başlayacak. Zeytin bahçelerimiz var, köyümüzün yakın bir noktaya taşınmasını istiyoruz. Köylü bu büyük yarıktan dolayı tedirgin" ifadesini kullandı.



