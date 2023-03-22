Yer: Altınözü... 50 evden geriye enkaz kaldı! Bölge sakinlerinden "Köyümüzü başka yere taşıyın" çağrısı

Türkiye, 6 Şubat'ı aklına, kalbine kazıdı. 11 il, 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsıldı. İşte 'asrın felaketi' denilen o depremde can kaybımız 50 bini aştı.
Enkaz kaldırma çalışmaları başlarken dünyanın gözü Hatay'daydı! Altınözü İlçesi'ndeki zeytin bahçesinde oluşan 200 metre genişliği 50 metre derinliğindeki dev yarık depremin boyutunu kanıtladı! Afet, bahçede kanyonu andıran dev bir yarık bıraktı. İşte o çukurun hemen yanı başında bulunan köy de büyük hasar aldı.
650 EV HASARLI...
5 bin kişinin yaşadığı Tepehan Mahallesi'nde 50'ye yakın evin çöktüğü, diğerlerinin ise kullanılamaz hale geldiği vurgulandı. Mahalle sakinleri köylerinin başka bir noktaya taşınması için çağrı yaptı.
Muhtar Selahattin Kandemir, "Evlerimize giremiyoruz. 650 ev hasarlı. Çok şükür can kaybımız yok. Yakın bir bölgeye taşıma olursa köylü göçmek istiyor. Tarım köyü burası kısa süre sonra tütün ekimi başlayacak. Zeytin bahçelerimiz var, köyümüzün yakın bir noktaya taşınmasını istiyoruz. Köylü bu büyük yarıktan dolayı tedirgin" ifadesini kullandı.