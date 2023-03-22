İGA İstanbul Havalimanı üst üste 3. kez "Yılın Havalimanı" ödülünü aldı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, havacılık otoritelerinden görüş alınarak gerçekleştirilen oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticileri katıldı. Havacılık sektörünün 14 farklı kategorisini değerlendiren "Air Transport Awards" yarışmasını geçen yıllarda kazananlar arasında Singapur Changi, Dubai, Lizbon ve Doha havalimanları yer aldı.
İGA İstanbul Havalimanı ise ödül tarihinde üst üste üçüncü kez "en iyi havalimanı" ödülüne ulaşan ilk havalimanı oldu.
Sektör liderlerinin katılımıyla Kanada'nın Montreal kentinde yapılan törene, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle katılamadı.
Tören için İstanbul'dan aktarmalı Montreal'a giden Air Transport News (ATN) Genel Direktörü ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Kostas Iatrou, Samsunlu'ya ödülü İstanbul Havalimanı'nda takdim etti.