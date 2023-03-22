İGA İstanbul Havalimanı üst üste 3. kez "Yılın Havalimanı" ödülünü aldı

"MOTTOMUZ DÜNYANIN EN İYİ YOLCU DOSTU HAVALİMANI OLMAK"

Samsunlu, burada yaptığı konuşmada, İGA İstanbul Havalimanı olarak havacılık sektöründe karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen çok başarılı bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Aynı ödülü üç kez üst üste almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsunlu, şöyle devam etti:

"Üç yıl üst üste Avrupa'nın en yoğun küresel aktarma merkezi olmaya devam ederken havalimanımız geçen yıl 64,5 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın operasyonel olarak en dirençli havalimanlarından biri de oldu. Türkiye'de yaşanan yürek burkan deprem felaketi nedeniyle ödül törenine bizzat katılamadık ama Air Transport Awards tarafından 'Yılın Havalimanı' ödülünü almak, ülkemizin ve İGA İstanbul Havalimanı'nın deprem gibi büyük bir felaketin ardından da ne kadar dirençli olduğunu gösteriyor." dedi.