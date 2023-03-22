İstanbul'da trafik hayatı durma noktasına getirdi: Yoğunluk yüzde 90'ı buldu

İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminin ardından yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözleniyor. Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Uzunçayır ile Bostancı arasında yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Ümraniye bölgesi ve TEM Acıbadem bağlantısından Çamlıca gişelerine kadar olan bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.
15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK
Şile Yolu Ümraniye istikameti ve Nevzat Demir Tesisleri arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk bulunuyor.
AVRUPA YAKASINDA SON DURUM
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Zincirlikuyu-Büyükçekmece arasında her iki yönde yoğun trafik yaşanıyor. Hadımköy Yolu Caddesi ve Avcılar-Haramidere bağlantı yolları ile yine D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu arasındaki Basın Ekspres Caddesi'nde çift yönlü yoğunluk görülüyor. Büyükdere Caddesi'nde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, Beşiktaş-Sarıyer sahil yolu ise akıcı seyrediyor.