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    • Yaşam
    • 22.03.2023 19:35
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    • 22.03.2023 19:38
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    İstanbul'da trafik hayatı durma noktasına getirdi: Yoğunluk yüzde 90'ı buldu

    İstanbul'da meydana gelen olumsuz hava koşulları mesai çıkış saatinde yoğun bir trafiğe neden oldu. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde araç yoğunluğu oluşurken megakentin genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul kilitlendi

    İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminin ardından yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözleniyor. Anadolu Yakası D-100 kara yolunda Uzunçayır ile Bostancı arasında yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Ümraniye bölgesi ve TEM Acıbadem bağlantısından Çamlıca gişelerine kadar olan bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.

    15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK
    Şile Yolu Ümraniye istikameti ve Nevzat Demir Tesisleri arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk bulunuyor.

    AVRUPA YAKASINDA SON DURUM
    Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Zincirlikuyu-Büyükçekmece arasında her iki yönde yoğun trafik yaşanıyor. Hadımköy Yolu Caddesi ve Avcılar-Haramidere bağlantı yolları ile yine D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu arasındaki Basın Ekspres Caddesi'nde çift yönlü yoğunluk görülüyor. Büyükdere Caddesi'nde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, Beşiktaş-Sarıyer sahil yolu ise akıcı seyrediyor.

        TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90
        Bakırköy sahil yolunda lokal yoğunluk görülüyor. Avrasya Tüneli giriş ve çıkışlarında da trafik yoğunluğu gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı arasında her iki yönde trafik yoğun seyrederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişinde yoğunluk görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.51 itibarıyla yüzde 90 olarak ölçüldü.

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        Haberler Yaşam İstanbul'da trafik hayatı durma noktasına getirdi: Yoğunluk yüzde 90'ı buldu
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