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    • Yaşam
    • 22.03.2023 17:29
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    • 22.03.2023 17:32
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    Adana'da cinnet anları: Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

    Adana’da Kasım Sarı (40), tartıştığı eşi Sultan Sarı’nın (40) boğazını kesip, motosikletle kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sultan Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, şüpheli Kasım Sarı’nın yakalanması için çalışma başlattı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Adana’da koca dehşeti!

    Olay, saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı evin, zemin katında meydana geldi. Kasım Sarı, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 çocuk annesi eşi Sultan Sarı ile tartıştı.

    BIÇAKLA EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ
    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Kasım Sarı, bıçakla eşinin boğazını kesti. Evden çıkan Kasım Sarı, motosikletine binip, olay yerinden kaçtı.

    KATİL ZANLISI İÇİN YAKALAMA KARARI
    Sürünerek kapıyı açan Sultan Sarı, komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sultan Sarı, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
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        Haberler Yaşam Adana'da cinnet anları: Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü
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