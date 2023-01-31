Türkiye onu konuşmuştu! ‘Sahte doktor’ Ayşe Özkiraz gerçek doktor olmak istiyor

Tekirdağ'da kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına devam edildi. Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 13 yıl kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Özkiraz, duruşmaya SEGBİS ile bağlanıp tahliyesini istedi.







AİLESİ AFFETTİ

Özkiraz'ın avukatı Oğuz Kağıtçı, "Bir yalan söylemiş içinden çıkamamış. 20 yaşında hata yapmıştır. Pişmanlık gösteriyor. Ailesi affetti. Yıllardır parçalanmış bir ailenin kızı olan Ayşe, hayatı boyunca doktor olmayı istemiş. Şimdi de cezaevinde üniversiteye hazırlanıyor" dedi. Adli kontrolle ya da ev hapsi verilerek serbest bırakılmasını talep etti. Hakim, genç kızın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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