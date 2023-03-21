Asrın felaketinde 4 gün enkaz altında kaldı: Yağmur suyuyla ıslanan bez parçasının suyunu sıkıp içti





EN BÜYÜK HAYALİ FUTBOLCU OLMAK

En büyük hayalinin futbolculuk olduğunu, bu sebeple de Fenerbahçe ekibinin yaptığı ziyaretten çok mutlu olduğunu söyleyen Verde, "Hayalim zaten futbolcu olmaktı. Bugün onları görünce hayalime bir adım daha yaklaşmış gibi oldum. Çok mutlu oldum. Depremden önce futbol oynuyordum. Bugün Fenerbahçe gelince çok mutlu oldum. Onlardan video gelince de mutlu oldum. Beni İstanbul'a götüreceklerini söylediler, iyileştikten sonra maçlara gideceğim. Buna da çok sevindim, teşekkürler" şeklinde konuştu.

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