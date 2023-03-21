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    • Yaşam
    • 21.03.2023 20:38
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    • 21.03.2023 21:00
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    Diyarbakır'da cinnet anları: Ailesine kızdı evi yaktı

    Diyarbakır’da cinnet anları,bir kişi ailesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verdi. Bina görevlisini de darp eden şahıs, olay yerinden kaçtı. Yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Diyarbakır’da cinnet anları

    Olay, merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre, ailesiyle tartışma yaşayan şahıs, herkesi evden çıkartarak ateşe verdi. Durumu fark eden bina görevlisi müdahale edince şahıs bu kez görevliyi darp ederek olay yerinden kaçtı.

    OLAYA YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI
    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yangın söndürülürken, binada bulunan 6 kişi dumandan etkilendi. Sağlık görevlileri dumandan etkilenenlere ilk müdahalede bulundu.
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