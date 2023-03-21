Diyarbakır'da cinnet anları: Ailesine kızdı evi yaktı

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle tartışma yaşayan şahıs, herkesi evden çıkartarak ateşe verdi. Durumu fark eden bina görevlisi müdahale edince şahıs bu kez görevliyi darp ederek olay yerinden kaçtı.