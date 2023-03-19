Hakkari'de toprak kayması sonucu 3 ev tahliye edildi

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, Pehlivan Mahallesi'nde toprak kaymasına neden oldu. Toprağın kaydığı ve bazı kaya parçalarının düştüğü bölgede incelemelerde bulunan belediye ekipleri, 3 evin tahliyesine karar verdi, bazı noktalara güvenlik şeridi çekti.
Tahliye edilen ev sahiplerinden Metin Yalçın, gazetecilere, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle evin alt tarafında toprağın kaydığını söyledi.
3 EV TAHLİYE EDİLDİ
Belediye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu evlerinin tahliye edildiğini belirten Yalçın, "Tedbir amacıyla evden çıktık. Belediye ekipleri de inceleme yapıp içeriye girmememiz konusunda uyarılarda bulundu.