Hakkari'de toprak kayması sonucu 3 ev tahliye edildi

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, Pehlivan Mahallesi'nde toprak kaymasına neden oldu. Toprağın kaydığı ve bazı kaya parçalarının düştüğü bölgede incelemelerde bulunan belediye ekipleri, 3 evin tahliyesine karar verdi, bazı noktalara güvenlik şeridi çekti.