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    • Yaşam
    • 19.03.2023 16:44
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    • 19.03.2023 16:44
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    Hakkari'de toprak kayması sonucu 3 ev tahliye edildi

    Hakkari'de sağanak nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu 3 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. İncelemelerde bulunan belediye ekipleri bazı noktalara güvenlik şeridi çekti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Toprak kayması sonucu 3 ev tahliye edildi

    Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, Pehlivan Mahallesi'nde toprak kaymasına neden oldu. Toprağın kaydığı ve bazı kaya parçalarının düştüğü bölgede incelemelerde bulunan belediye ekipleri, 3 evin tahliyesine karar verdi, bazı noktalara güvenlik şeridi çekti.

    Tahliye edilen ev sahiplerinden Metin Yalçın, gazetecilere, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle evin alt tarafında toprağın kaydığını söyledi.

    3 EV TAHLİYE EDİLDİ
    Belediye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu evlerinin tahliye edildiğini belirten Yalçın, "Tedbir amacıyla evden çıktık. Belediye ekipleri de inceleme yapıp içeriye girmememiz konusunda uyarılarda bulundu.
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