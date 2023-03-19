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    • Yaşam
    • 19.03.2023 17:04
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    • 19.03.2023 17:08
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    Akıllara durgunluk veren cinayetin nedeni yasak aşk! Cesedi Fırat Nehri'ne atılan Ömer'i ilişki yaşadığı kadının babası öldürdü

    Gaziantep’te akıllara durgunluk veren cinayet. Tabancayla öldürülüp cesedi Fırat Nehri'ne atılan Ömer Yılmaz'ın (22) ilişki yaşadığı evli İslim Y. (24) adlı kadının babası Ali Turan'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen baba-kız tutuklanarak cezaevine konuldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Akıllara durgunluk veren cinayetin nedeni yasak aşk!

    Gaziantep'te yaşayan ve turistlik bölgelerde garson olarak çalışan Ömer Yılmaz, 11 Mart'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.



    SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
    Ailesi, kayıp oğullarının bulunması için polise başvurdu, Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ömer Yılmaz'ın son zamanlarda görüştüğü kişilerle irtibat kurarak soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, soruşturma kapsamında Yılmaz'ın ilişki yaşadığını tespit ettiği evli 3 çocuk annesi İslim Y. ile babası Ali Turan'ı gözaltına aldı.

    TABANCA İLE VURARAK FIRAT NEHRİ'NE ATTI
    Şüphelilerden Ali Turan, emniyetteki sorgusunda Ömer'i, kızı ile ilişki yaşadığını öğrendiği için tabanca ile vurarak Fırat Nehri'ne attığını itiraf etti. Ekiplerin çalışmasıyla Ömer Yılmaz'ın cesedi, nehirden çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Turan ile kızı İslim Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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    Haberler Yaşam Akıllara durgunluk veren cinayetin nedeni yasak aşk! Cesedi Fırat Nehri'ne atılan Ömer'i ilişki yaşadığı kadının babası öldürdü
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