Akıllara durgunluk veren cinayetin nedeni yasak aşk! Cesedi Fırat Nehri'ne atılan Ömer'i ilişki yaşadığı kadının babası öldürdü

TABANCA İLE VURARAK FIRAT NEHRİ'NE ATTI

Şüphelilerden Ali Turan, emniyetteki sorgusunda Ömer'i, kızı ile ilişki yaşadığını öğrendiği için tabanca ile vurarak Fırat Nehri'ne attığını itiraf etti. Ekiplerin çalışmasıyla Ömer Yılmaz'ın cesedi, nehirden çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Turan ile kızı İslim Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

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