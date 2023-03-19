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    • Yaşam
    • 19.03.2023 16:27
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    • 19.03.2023 16:28
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    Konya'da eğlence merkezi çıkışı dehşet!

    Konya'da Uğur Kolçak (25), bir eğlence merkezi önünde kavga ettiği henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Konya’da eğlence merkezi çıkışı dehşet!

    Korkunç olay, saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan alkollü bir eğlence merkezi önünde meydana geldi. Uğur Kolçak, eğlence merkezi çıkışında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Kolçak, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ
    Kanlar içinde kalan Kolçak, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam Konya'da eğlence merkezi çıkışı dehşet!
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