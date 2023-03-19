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    • Yaşam
    • 19.03.2023 15:20
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    • 19.03.2023 15:20
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    Malatya’da rögar taştı: Cadde göle döndü

    Malatya 3 gündür sağanak yağışın etkisi altında. Battalgazi ilçesinde rögarın taşması sonucu cadde su ile dolarken, araçlar güçlükle ilerledi. Gün boyu yağan yağmur ise salı gününe kadar devam edecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Malatya’da rögar taştı: Cadde göle döndü

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyüDk deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Bu illerden biri olan Malatya 3 gündür sağanak yağışın etkisi altında.

    SALI GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK
    Battalgazi ilçesinin Meydan Mahallesi'ndeki Başharık Caddesi'nde rögarın taşması sonucu, yol göle döndü. Suyun içerisinde yürümek zorunda kalan Sevinç Topal, "Depremden sonra başka bir ile gitmiştim geldim. Memleketi görüp evimi kontrol etmek istedim ama baktım her şey çok kötü.

    Deprem bir yandan diğer yandan da sel bizi çok etkiledi. Çarşıya gitmek istedim ama gidemedim. Bu nedenle yoldan geçen otomobil sürücülerinden yardım istedim" diye konuştu.

    Malatya'da gün boyu yağan ve zaman zaman şiddetini artıran yağmurun salı gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Malatya’da rögar taştı: Cadde göle döndü
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