Malatya’da rögar taştı: Cadde göle döndü

Deprem bir yandan diğer yandan da sel bizi çok etkiledi. Çarşıya gitmek istedim ama gidemedim. Bu nedenle yoldan geçen otomobil sürücülerinden yardım istedim" diye konuştu.

Malatya'da gün boyu yağan ve zaman zaman şiddetini artıran yağmurun salı gününe kadar devam edeceği öğrenildi.