Beton gibi sağlam! Olası İstanbul depreminde tarihi yapılar böyle korunacak

HORASAN HARCI NEDİR NASIL YAPILIR?

Horasan harcı uygarlık tarihinde çok eskiden beri bilinen ve kullanılan bir malzemedir. Normal kireç harcına göre daha dayanıklı, çok daha su geçirmez ve renginden dolayıyla tuğlayla uyum içinde olan Horasan harcının içine daha pek çok şey katılabilir. Örneğin bazen saman veya at kılı konarak daha esnek harç elde edilir ki bu da mesela deprem esnasında işe yarar. Bazen geçirimsizliği arttırmak için ince kum konur ki suyla temas eden yerlerde yalıtım daha iyi olur.

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