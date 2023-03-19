Beton gibi sağlam! Olası İstanbul depreminde tarihi yapılar böyle korunacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzeler ve kültür varlıkları için acil afet planı hazırladı. Müzeler için İstanbul'un 2 yakasında büyük depoların hazırlandığı afet planı kapsamında, yüz yıllardır ayakta duran tarihi eserlerin güçlendirilmesi için de hız kesmeden harekete geçildi.
MİMAR SİNAN'IN FAVORİSİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Galata Kulesi'nde güçlendirme çalışmalarını geçtiğimiz yıllarda tamamlamıştı. Hürriyet Gazetesinde yer alan habere göre: Burada, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ayasofya başta olmak üzere camilerde, köprüler ve çeşitli yapılarda sıklıkla kullandığı "Horasan harcı" yöntemi uygulandı. Bakanlık, kireçle, tuğla kırığı ve tuğla tozunun birlikte harmanlanması ile edinilen Horasan harcını diğer tüm tarihi eserlerin restorasyonlarında da uygulamaya başladı. Elastikiyeti çok yüksek olan bu harç, deprem anında en önemli koruma görevlerinden birini üsleniyor. Üstat Mimar Sinan da yüz yıllar boyunca ayakta kalan eserlerinin birçoğunun yapımında Horasan harcı kullanmıştı. Ayrıca Mimar Sinan 1575 yılında yaptığı Edirne'deki Selimiye Camii'nde, Horasan harcı kullanmıştır.
TOPKAPI SARAYI RESTORASYONU YAPILDI
Topkapı Sarayı birçok deprem geçirdi. Saray yapılarının sürekli olarak izlendiği ve bakım-onarım, restorasyon, konservasyon ve ihtiyaç duyulan yerlerde güçlendirme çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.