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    • Yaşam
    • 19.03.2023 09:39
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    • 19.03.2023 09:41
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    Meteoroloji'den o iller için kırmızı alarm: Kuvvetli sağanak yağış kapıda

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Mart hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Şiddetli sağanak yağış ve ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı uyardı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteorolojiden o iller için kırmızı alarm!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Konya'nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Giresun, Kars, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayaca, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Konya'nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Giresun, Kars, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Şırnak çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 14°C
    Çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 10°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 11°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 6°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 13°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 17°C
    Çok bulutlu

    MUĞLA °C, 14°C
    Çok bulutlu

    AKDENİZ
    Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii'nin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısında kuvvetli olması bekleniyor.

    ADANA °C, 18°C
    Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Toroslar mevkisinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    ANTALYA °C, 22°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    HATAY °C, 16°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

    K.MARAŞ °C, 15°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Toroslar mevkisinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında kuvvetli olması bekleniyor.

        İÇ ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Konya'nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA °C, 9°C
        Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 7°C
        Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA °C, 6°C
        Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        SİVAS °C, 8°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 7°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DÜZCE °C, 10°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        KASTAMONU °C, 10°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 9°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 11°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

        SAMSUN °C, 10°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        TOKAT °C, 9°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

        TRABZON °C, 11°C
        Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, güney ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

        ELAZIĞ °C, 11°C
        Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 9°C
        Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        KARS °C, 11°C
        Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        MALATYA °C, 10°C
        Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusu ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            ADIYAMAN °C, 12°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edi,liyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 14°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            GAZİANTEP °C, 14°C
            Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 15°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edi,liyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            DENİZLERDE HAVA
            Güney Ege açıklarında fırtına; Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

            KARADENİZ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerine kadar 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 4 ila 6, gece 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

            MARMARA
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

            EGE
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, açıkları 8, akşam 4 ila 6, açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Güney Ege açıkları 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi.

            AKDENİZ
            Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Antalya Körfezi öğle saatlerinden sonra 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Antalya Körfezi 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

            VAN GÖLÜ
            Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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            Haberler Yaşam Meteoroloji'den o iller için kırmızı alarm: Kuvvetli sağanak yağış kapıda
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