Meteoroloji'den o iller için kırmızı alarm: Kuvvetli sağanak yağış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Konya'nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Giresun, Kars, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayaca, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Konya'nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Giresun, Kars, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Şırnak çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Göller yöresinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii'nin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısında kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Toroslar mevkisinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
K.MARAŞ °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Toroslar mevkisinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında kuvvetli olması bekleniyor.