Mimar Sinan’ın şaheseri Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi yüzlerce depremzedeye kol kanat gerdi

'YAN BAKTIN' SAVAŞI

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşları 11 ile 14 arasında değişen 9 kişilik bir grup kız öğrenci sokak ortasında birbirine girdi. Çevredekiler ise saç saça baş başa kavgayı kayda aldı. İddiaya göre, 3 gün önce, "Bana yan baktın" diyen bir kız, diğer kızın fiziksel tepkisiyle karşılaştı. O anda iki arkadaş grubu da saldırıya geçti. Öğrencilerden ikisinin başından yaralandığı belirtildi.



ALTIN TEPETAKLAK

Rekorlar kıran gram altın 1.095 TL'ye düştü. 30 Aralık 2022 sonrasında en düşük seviyeyi gördü.



ŞİMDİ DE KURAKLIK KABUSU

Asrın felaketiyle sarsılan Türkiye'yi kuraklık krizi de bekliyor! Bursa Nilüfer Barajı'nın kuruduğu, Doğancı'da ise doluluğun yüzde 24'e düştüğü belirtiliyor.



ALEV ALEV

İzmir Konak'ta dün sabah bir kozmetik mağazasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yanıcı ve parlayıcı maddelerin çok olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşadı. Alevler, 4,5 saatte söndürüldü. Ancak içeride çalışanlardan Mustafa Yaşar Gümüş (40) ile Tugay Bürücüler'in (29) cansız bedenlerine ulaşıldı.



DAYAN BERAT

Bolu'da yaşayan Berat Sezer (19), bisikletiyle gezintiye çıktı. Karadere Caddesi yolu üzerindeyken aynı cadde üzerinden süratle ilerleyen İ.C.Y. idaresindeki otomobilin çarpmasıyla yere yığıldı. Ağır yaralanan Berat Sezer, hastaneye kaldırıldı. 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. İ.C.Y. ise denetimli serbestlikten bırakıldı.



SOLVENT CAN ALDI

Bursa İnegöl'de Mehmet Evren (26) ile Rasul Müftiev (52), bağ evinin bahçesindeki solvent bulunan varili spiral makinesi ile keserken patlama meydana geldi. İkili, yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Evren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rasul Müftiev'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KURTARMA TİMİNE DEVLET NİŞANI

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, deprem felaketinden sonra Türkiye'ye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan ve ülkelerine geri dönen Venezuela ekibine 'Francisco de Miranda Nişanı' taltif etti. Maduro, arama kurtarma ekibinin Venezuela Bayrağındaki üç rengi Türkiye'de barış, sevgi, dayanışma ve işbirliği ruhuyla dalgalandırdıklarını vurgulayarak gurur duyduğunu ifade etti.



KATAR'DAN DEV YARDIM GELİYOR

Katar devletinin Türkiye'deki deprem felaketi sonrasında insani yardım kapsamında sağladığı 10 bin yaşam konteynerinin bir kısmı, Perşembe günü Doha'dan gemiyle yola çıktı. Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından organize edilen bağış kampanyası kapsamındaki 350 tonluk insani yardımın da beraberinde gönderildiği belirtildi. Gönderilen insani yardımların 600 tona ulaştığı belirtildi.



BABA DRAM

Kahramanmaraş depremi Güneş Ailesi'ni de yıktı geçti. Canan Güneş, oğlu Mehmet'le enkaz altında kalarak can verdi. Kıbrıs'ta görevli Zekeriya Güneş ise depremi öğrenir öğrenmez afet bölgesine gitti. Kızı Melek'in 75 saat sonra enkazdan çıkartıldığını öğrendi. Çok sevindi. Ancak genç kız, 5 gün sonra mide kanamasından hayatını kaybetti! Yaşadığı acının tarifi olmadığını söyleyen Güneş, "Hepsi gitti, her şey bitti. Oğlumun mezarına çok sevdiği Türk bayrağını getirdim" dedi...



NOTLAR...

K.Maraş'ı etkileyen deprem, Gaziantep Nurdağı'nda da yıkıma yol açtı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.

Yıkılan binalarla ilgili 79'u müteahhit 184 kişi tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 985 hesap hakkında işlem başlatıldı. 140'ı tutuklandı.

Depremin ardından başlatılan Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek yağdı. 7 bin 792 kişi evini depremzedelere açtı. 6 bin hayırseverin, evlerini bedelsiz bir şekilde kullanılmasına izin verdiği vurgulandı.

Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde 6 katlı bir iş merkezi, 1999 Marmara Depremi'nde hasar aldı. Tam 24 yılın ardından yıkılması kararlaştırıldı.

