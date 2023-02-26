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    Mimar Sinan’ın şaheseri Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi yüzlerce depremzedeye kol kanat gerdi

    Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Mimar Sinan’ın şaheseriydi. Asrın felaketine de direndi. Yüzlerce depremzeye kol kanat gerdi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Tarihi ders

    Mimar Sinan, dünyanın en büyük mimarları arasında yer aldı. 1574'te Hatay'ın Payas İlçesi'nde Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni yaptı. İşte o tarihi yapı, 449 yılda nice badireler atlattı. Asrın felaketine de dayandı. Peş peşe yaşanan depremlerde binlerce bina yıkılırken o ayakta kaldı. Tarihe tanıklık eden külliye şimdi de depremzedeleri ağırladı. Külliyenin hemen bitişiğindeki çadırlarda yaklaşık 350 depremzede konakladı. Evi hasarlı olan ve külliyede ailesiyle kalan Gülşen Ercoş (69), "Büyük depremin ardından buraya yerleştik, o günden beri burada kalıyoruz ailemizle. En ufak bir hasarı bile yok, sağlam yapmışlar Allah razı olsun" ifadesini kullandı.



    TEŞEKKÜRLER CARLO
    Asrın felaketinin ardından Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından yardım yağdı. İzmir'de dünyaya gelen İtalyan itfaiyeci Carlo Foglio da soluğu Hatay'da aldı. Arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Duygularını şöyle anlattı: 6 yaşına kadar Türkiye'de büyüdüm. 3 oğlum var, birinin adı Selim. Kalbimin yarısı İtalya, yarısı Türkiye için atıyor. (Erdoğan ÖZTÜRK)



    YENİDEN TUTUKLANDI
    Hatay Antakya'daki Farklı Yaşam Rende Sitesi depreme dayanamadı. Kreşin, kolonları kesmesinden dolayı iki bloğu da yıkıldı. Enkazında tam 105 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sitenin sahibi Arif Sami Rende (84), cuma günü yaş haddi nedeniyle serbest kaldı! Gelen tepkiler üzerine dün yeniden gözaltına alınan Rende, tutuklandı.



        BU MUTLULUK YARIM KALDI
        Hatay'da hemşire Zilan ve diş teknisyeni eşi Mikail Aydın, 1 yıl önce evlendi. O korkunç gecede, binaları saniyeler içinde yıkıldı! Afetin beşinci gününde genç çiftin cansız bedenlerine ulaştı. Birbirlerine sarılmış halde bulunan çiftten geriye, mutlu fotoğrafları kaldı. Seda Nur GÜNAYDIN



        NEREDESİN ERVA
        Deprem, Kahramanmaraş'ta Aktaş Ailesi'nin binasını da yıktı. Abdullah Aktaş 10 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Ancak eşi Betül, kızı Zümra'nın cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kızı Mukaddes Erva ise 10 saat sonra betonların arasından kurtarıldı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak bir daha küçük kızdan haber alınamadı. Evladını bulmak için her yolu deneyen acılı baba, "DNA testimi verdim. Hiçbir eşleşme bulamadım. Çocuğumdan iz bulamadım. Yardım edin" diyerek ağladı.



        SOSYAL ÇÖKÜŞ!
        Deprem sonrası sosyal medyada ilginç paylaşımlar dikkat çekiyor. Bu paylaşımlardan biri deprem olan illerin plakalarının toplamının 417 olması. Deprem saati olan 04:17 ile karşılaştırılan ilginç hesaplama, dış basında da yer buldu. Alman ve İngiliz medyası, bu duruma "ilginç" yaklaşımında bulundu. İşte deprem felaketi yaşayan 11 ilimizin plaka numaraları.



            KURBAN OLAYIM
            Asrın felaketinde Adıyaman genelinde 4 bin 224 bina yıkıldı. 7 katlı Nevzat Yıldırım Apartmanı'nın üst kattaki dairesini depremden 6 gün önce alan Mehmet Kara (54) da büyük şok içinde. Daire sahibi Celal Canpolat'tan 1 milyon 750 bin lira karşılığında satın alan Kara, dairesinde bir gün bile oturamadı. En acı detay ise daireyi satan Celal Canpolat ve ailesinin yaşadıkları başka bir binada hayatını kaybetmesi oldu. Mehmet Yakup Kara, "EFT üzerinden parayı gönderdim, tapuyu aldım. Kurban olayım Allahım'a. Nasip değilmiş" dedi. Erdoğan YAPIK



            HESABINIZ ÖDENDİ!
            Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrasında tüm dünyadan afet bölgelerine adeta yardım yağdı. Chongqing eyaletinden Türkiye'ye gelen Çinli ekipte yer alan kurtarma uzmanı Yang Zhijian, sosyal medya hesabından bir Türk ensafla yaşadığı ilginç diyalogu anlatarak o anların görüntüsünü paylaştı. Yerel bir mağazadan yiyecek alırken dükkan sahibinin verdiği parayı reddettiğini ifade eden Zhijian, bir tercüman aracılığıyla "Parayı almazsan, yemeği kabul etmeyeceğim. Bırakın burayı memleketimiz Çin'de bedavaya bir şeyler almıyoruz. Bedelini ödemek ve ücretsiz bir şey almamak için ısrar ediyorum. Beni anla" dedi. "Hesabınız gönülden ödendi. Israr etmeyin" diyen dükkan sahibinin isteği üzerine Çinli arama-kurtarma görevlisiyle birlikte fotoğraf çektirdi. Türk halkının ülkelerine gelen görevlilere jestler yaptığını belirten Çin televizyonu Türkler'in çok özel insanlar olduğuna dikkat çekti.



            HEPSİ MELEK OLDU
            Adıyamanlı Umut Gülmez, Muğla Bodrum'da bir otelde aşçılık yapıyor; eşi Tuğba ile çocukları Ege (5), Fatmagül (11) ve Efe (14) de Bodrum'a babalarının yanına taşınmak için yazı iple çekiyordu. Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde tüm hayaller evleriyle birlikte yıkıldı. Baba Gülmez, haberi alır almaz Bodrum'dan Adıyaman'a koştu ancak depremin 3. gününde ailesinin cenazesine ulaştı. Acılı baba; "İki baza arasında bulduk. Anneleri siper olmuş ama başaramamış. Günlerdir ağlamaktan gözyaşım kurudu. Yazın Bodrum'a taşınacaktık. Hanım çok sevinmişti. Hayallerimiz vardı. Hepsi melek oldu" dedi. Yunus Emre KAVAK



                121 MİLYON DEVRETTİ
                6                 ve 5+1 bilen çıkmayınca 120 milyon 984 bin 915 lira devretti. 5 bilenler 1 milyon 477 bin 922 lira, 4 bilenler 3 bin 143 lira, 3 bilenler 222 lira, 2 bilenler ise 21 lira ikramiye alacak.



                ZELENSKI'YE BASKI VAR
                Ukrayna'nın işgalinin birinci yılında NATO ve Avrupa liderleri işgale karşı kararlılık mesajı verirken Rusya tarafı ilk kez, nihai amaçlarının Polonya sınırına kadar kontrolü sağlamak olduğunu açıkladı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Fransa lideri Macron ile Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye baskı yapmaya başladığını iddia etti. Gazeteye göre her iki lider de Ukrayna'ya, "Artık Putin'le masaya otur ve savaşı bitir. Savaş sürdüğü sürece senin kayıpların daha da artacak" dediğini yazdı.



                BREZİLYA'DA FELAKETİ SEL
                Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların ardından Sao Paulo eyaletinde meydana gelen Sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi. ao Paulo yetkilileri, arama-kurtarma ve yol temizleme çalışmalarının devam ettiğini ayrıca bölgede şiddetli yağışların sürmesinin riski arttırdığına dikkat çekti.



                    'YAN BAKTIN' SAVAŞI
                    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşları 11 ile 14 arasında değişen 9 kişilik bir grup kız öğrenci sokak ortasında birbirine girdi. Çevredekiler ise saç saça baş başa kavgayı kayda aldı. İddiaya göre, 3 gün önce, "Bana yan baktın" diyen bir kız, diğer kızın fiziksel tepkisiyle karşılaştı. O anda iki arkadaş grubu da saldırıya geçti. Öğrencilerden ikisinin başından yaralandığı belirtildi.

                    ALTIN TEPETAKLAK
                    Rekorlar kıran gram altın 1.095 TL'ye düştü. 30 Aralık 2022 sonrasında en düşük seviyeyi gördü.

                    ŞİMDİ DE KURAKLIK KABUSU
                    Asrın felaketiyle sarsılan Türkiye'yi kuraklık krizi de bekliyor! Bursa Nilüfer Barajı'nın kuruduğu, Doğancı'da ise doluluğun yüzde 24'e düştüğü belirtiliyor.

                    ALEV ALEV
                    İzmir Konak'ta dün sabah bir kozmetik mağazasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yanıcı ve parlayıcı maddelerin çok olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşadı. Alevler, 4,5 saatte söndürüldü. Ancak içeride çalışanlardan Mustafa Yaşar Gümüş (40) ile Tugay Bürücüler'in (29) cansız bedenlerine ulaşıldı.

                    DAYAN BERAT
                    Bolu'da yaşayan Berat Sezer (19), bisikletiyle gezintiye çıktı. Karadere Caddesi yolu üzerindeyken aynı cadde üzerinden süratle ilerleyen İ.C.Y. idaresindeki otomobilin çarpmasıyla yere yığıldı. Ağır yaralanan Berat Sezer, hastaneye kaldırıldı. 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. İ.C.Y. ise denetimli serbestlikten bırakıldı.

                    SOLVENT CAN ALDI
                    Bursa İnegöl'de Mehmet Evren (26) ile Rasul Müftiev (52), bağ evinin bahçesindeki solvent bulunan varili spiral makinesi ile keserken patlama meydana geldi. İkili, yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Evren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rasul Müftiev'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

                    KURTARMA TİMİNE DEVLET NİŞANI
                    Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, deprem felaketinden sonra Türkiye'ye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan ve ülkelerine geri dönen Venezuela ekibine 'Francisco de Miranda Nişanı' taltif etti. Maduro, arama kurtarma ekibinin Venezuela Bayrağındaki üç rengi Türkiye'de barış, sevgi, dayanışma ve işbirliği ruhuyla dalgalandırdıklarını vurgulayarak gurur duyduğunu ifade etti.

                    KATAR'DAN DEV YARDIM GELİYOR
                    Katar devletinin Türkiye'deki deprem felaketi sonrasında insani yardım kapsamında sağladığı 10 bin yaşam konteynerinin bir kısmı, Perşembe günü Doha'dan gemiyle yola çıktı. Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından organize edilen bağış kampanyası kapsamındaki 350 tonluk insani yardımın da beraberinde gönderildiği belirtildi. Gönderilen insani yardımların 600 tona ulaştığı belirtildi.

                    BABA DRAM
                    Kahramanmaraş depremi Güneş Ailesi'ni de yıktı geçti. Canan Güneş, oğlu Mehmet'le enkaz altında kalarak can verdi. Kıbrıs'ta görevli Zekeriya Güneş ise depremi öğrenir öğrenmez afet bölgesine gitti. Kızı Melek'in 75 saat sonra enkazdan çıkartıldığını öğrendi. Çok sevindi. Ancak genç kız, 5 gün sonra mide kanamasından hayatını kaybetti! Yaşadığı acının tarifi olmadığını söyleyen Güneş, "Hepsi gitti, her şey bitti. Oğlumun mezarına çok sevdiği Türk bayrağını getirdim" dedi...

                    NOTLAR...
                    K.Maraş'ı etkileyen deprem, Gaziantep Nurdağı'nda da yıkıma yol açtı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.
                    Yıkılan binalarla ilgili 79'u müteahhit 184 kişi tutuklandı.
                    Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 985 hesap hakkında işlem başlatıldı. 140'ı tutuklandı.
                    Depremin ardından başlatılan Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek yağdı. 7 bin 792 kişi evini depremzedelere açtı. 6 bin hayırseverin, evlerini bedelsiz bir şekilde kullanılmasına izin verdiği vurgulandı.
                    Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde 6 katlı bir iş merkezi, 1999 Marmara Depremi'nde hasar aldı. Tam 24 yılın ardından yıkılması kararlaştırıldı.

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