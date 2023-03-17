6'lı koalisyonun HDPKK ile kurduğu ortaklığı gizlemeye çalışan fondaş medyadan skandal manşetler: Hedefleri Cumhur İttifakı ve Müslümanlar!

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşeceğini açıklamıştı.
CHP lideri oylarını artırmak için yalnızca HDP ile değil terör çizgisinde bulunan tüm oluşumlarla görüşme trafiği başlattı. Muhalif medya ise, Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu gayet normal olarak karşıladı. Kılıçdaroğlu'nun terörle kola kola girmesi tepkilere neden olurken CHP'li fondaş medya da HDPKK ortaklığını gizlemek için yeni bir operasyonun düğmesine bastı.
FONDAŞ MEDYA İSLAM DÜŞMANLIĞINA BAŞLADI
6'lı koalisyonun terörün siyasi ayağı ile yaptığı anlaşmayı görmezden gelen CHP'li fondaş medya Cumhur İttifakı'nın yaptığı görüşmeler ve deprem bölgesindeki çadır mescit üzerinden İslam düşmanlığına başladı.
CHP medyasında yalanın merkezi olarak harekete eden SÖZCÜ gazetesi, dün yaptığı haberde deprem bölgesinde kurulan çadır mescitleri hedef aldı. Müslümanların ibadetlerini yerine getirmesi için kurulan çadırları hazmedemeyen CHP fondaşı gazete, "Millet çadır bulamazken valilik askere 23 tane çadır mescit kurdurdu" diyerek İslam düşmanlığı yaptı. Sözde sosyal medyada tepkisine yer verilen haberde, "Sosyal medyada, "Namaz her yerde kılınır. Hala kalacak çadırı olmayanlar var. Burada tuvalet, su yok ama mescit var" denilerek sert eleştirler yapıldı" ifadeleri kullanıldı.