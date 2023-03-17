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    • Haberler
    • 17.03.2023 12:01
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    • 17.03.2023 12:01
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    6'lı koalisyonun HDPKK ile kurduğu ortaklığı gizlemeye çalışan fondaş medyadan skandal manşetler: Hedefleri Cumhur İttifakı ve Müslümanlar!

    CHP'li fondaş medya 6'lı koalisyonun terörün siyasi ayağı HDP ile yaptığı kanlı ittifakı gizlemek için harekete geçti. Cumhur İttifakı'nın yaptığı ittifak görüşmeleri ve deprem bölgesinde kurulan çadır mescitler üzerinden İslam düşmanlığı yapan Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi skandal manşetlerle Müslümanlara saldırdı.

    takvim.com.tr
    Hedefleri Cumhur İttifakı ve Müslümanlar!

    6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşeceğini açıklamıştı.



    CHP lideri oylarını artırmak için yalnızca HDP ile değil terör çizgisinde bulunan tüm oluşumlarla görüşme trafiği başlattı. Muhalif medya ise, Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu gayet normal olarak karşıladı. Kılıçdaroğlu'nun terörle kola kola girmesi tepkilere neden olurken CHP'li fondaş medya da HDPKK ortaklığını gizlemek için yeni bir operasyonun düğmesine bastı.

    FONDAŞ MEDYA İSLAM DÜŞMANLIĞINA BAŞLADI
    6'lı koalisyonun terörün siyasi ayağı ile yaptığı anlaşmayı görmezden gelen CHP'li fondaş medya Cumhur İttifakı'nın yaptığı görüşmeler ve deprem bölgesindeki çadır mescit üzerinden İslam düşmanlığına başladı.

    CHP medyasında yalanın merkezi olarak harekete eden SÖZCÜ gazetesi, dün yaptığı haberde deprem bölgesinde kurulan çadır mescitleri hedef aldı. Müslümanların ibadetlerini yerine getirmesi için kurulan çadırları hazmedemeyen CHP fondaşı gazete, "Millet çadır bulamazken valilik askere 23 tane çadır mescit kurdurdu" diyerek İslam düşmanlığı yaptı. Sözde sosyal medyada tepkisine yer verilen haberde, "Sosyal medyada, "Namaz her yerde kılınır. Hala kalacak çadırı olmayanlar var. Burada tuvalet, su yok ama mescit var" denilerek sert eleştirler yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

        GİDEREK ARTAN TEHDİDİN BOYUTU
        CHP'li çukur medyasnın başını çeken Cumhuriyet Gazetesi ise bugünkü manşetinde Cumhur İttifakı'nın genişleme politikasını hedef aldı. HÜDA PAR'ın "Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğiz" açıklamasının ardından Menzil cemaatinin de Cumhur İttifakı'na destek açıklaması sonrası gazete "GERİCİ TEHLİKE BÜYÜYOR" manşetiyle çıktı. Başkan Erdoğan'ı karikatürize ederek alçak bir temsile imza atan gazete, muhafazakar insanları da "öcü" gibi göstermeye çalıştı.



        28 ŞUBAT'I AKILLARA GETİRDİ
        Tıpkı 28 Şubat'ta olduğu gibi inançlı insanları inancından ötürü "gerici, yobaz, karanlık, tehlikeli" olarak yaftalayan Cumhuriyet Gazetesi'nin attığı bu manşet 6'lı koalisyonun olası bir iktidarı durumunda Türkiye'nin başına geleceği gözler önüne serdi.

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        Haberler Haberler 6'lı koalisyonun HDPKK ile kurduğu ortaklığı gizlemeye çalışan fondaş medyadan skandal manşetler: Hedefleri Cumhur İttifakı ve Müslümanlar!
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