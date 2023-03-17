6'lı koalisyonun HDPKK ile kurduğu ortaklığı gizlemeye çalışan fondaş medyadan skandal manşetler: Hedefleri Cumhur İttifakı ve Müslümanlar!





CHP lideri oylarını artırmak için yalnızca HDP ile değil terör çizgisinde bulunan tüm oluşumlarla görüşme trafiği başlattı. Muhalif medya ise, Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu gayet normal olarak karşıladı. Kılıçdaroğlu'nun terörle kola kola girmesi tepkilere neden olurken CHP'li fondaş medya da HDPKK ortaklığını gizlemek için yeni bir operasyonun düğmesine bastı.

FONDAŞ MEDYA İSLAM DÜŞMANLIĞINA BAŞLADI

6'lı koalisyonun terörün siyasi ayağı ile yaptığı anlaşmayı görmezden gelen CHP'li fondaş medya Cumhur İttifakı'nın yaptığı görüşmeler ve deprem bölgesindeki çadır mescit üzerinden İslam düşmanlığına başladı.