Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, park halindeki 2 otomobile çarpıp öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirip, park halindeki 2 otomobile çarpan Adnan Geylan (64), yaşamını yitirdi.

PARH HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin Sokak'ta seyir halinde olan Adnan Geylan yönetimindeki 16 AVJ 757 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 51 AN 452 ve 16 KHZ 40 plakalı iki otomobile çarptı.