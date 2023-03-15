Astımın şakası yok! Tedavisi ömür boyu sürüyor





ENFEKSİYON BURNUMUZDAN GETİRİR

Burun kanaması, her insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Eda Tuna Yalçınozan, burun kanamasının pek çok sebebinin olabileceğini söylüyor. Sinüzit ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının kanamaya neden olabileceğini söylüyor. Şöyle devam ediyor: Tedavide hastanın sakin olması gerekir. Sıcak su ile banyodan kaçınılmalı. Baharatlı yiyecek tüketilmemelidir.



KABIZLIĞA KURU İNCİR

En sık görülen sindirim sıkıntısı kabızlığı önlemenin yolu lifli beslenmekten geçer. Kuru incir bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı bitirir. Şişkinliği alır.



KANSIZLIĞA KARŞI TAHİN

Lezzetiyle ağızları tatlandıran tahin, sağlığı korur. Kalp hastalıklarını engeller. Hafızayı güçlendirir. Kansızlığı bitirir. Kemikleri güçlendirir.



ZERDEÇAL AĞRI KESER

Kadınların korkulu rüyası regl sancısını azaltmanın yolu doğal bitkilerden geçer. Zencefil, zerdeçal ve ahududu içeren içecekler, ağrı kesici etki gösterir. Sancıyı hafifletir.

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