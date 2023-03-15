Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Astımın şakası yok! Tedavisi ömür boyu sürüyor

    Astım, neden olduğu şikayetlerle nefes kesiyor! Tedavisi ömür boyu sürüyor. İlaçların düzenli kullanımı, şikayetleri azaltıyor. İşte sizler için derlediğimiz 15 Mart tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Astımın şakası yok

    Öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve göğüste baskı... Tüm bunlar, gençten yaşlıya herkesi etkileyen solunum yolu hastalıklarından astımın belirtileri olarak kabul ediliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Çalışkan, astımla ilgili bilgilendiriyor.



    TEDAVİSİ ÖMÜRLÜK
    Astım, havayollarında kronik inflamasyon ile seyrediyor. Kendiliğinden geçip tamamen ortadan kalkmıyor. Öyle ki astım şikayetleri bazen hayatı tehdit edebilecek kadar kötüleşebiliyor. Solunum testleri normal olsa dahi havayolundaki inflamasyon genellikle devam ediyor ve ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor.



    DÜZENLİ İÇİLMELİ
    İlaçlar doğru şekilde kullanılmadığında, alınan ilaç akciğere ulaşmıyor ve hastanın şikayetleri kontrol altına alınmıyor. Hasta şikayetlerinin geçmediğini belirterek hekime başvuruyor. Bu nedenle hastanın hekime her gelişinde, ilacını doğru kullanıp kullanmadığı sorgulanması, yanlışları tespit edilip hastaya doğrusu anlatılması gerekiyor.



        BAŞ AĞRISINI BITIREN REÇETE
        Baş ağrısı, hemen her insanı etkiliyor. İlaçların yanı sıra doğru besinleri tüketmek de ağrının şiddetini azaltıyor. Uzmanlar, baş ağrısını kesen besinleri sıralıyor:
        ACI BAHARATLAR: Ağrıyı azaltır. sinüs tıkanıklığını açar.
        SUSAM: Migren ağrısını hafifletir.
        BADEM: İçerdiği manganez ile muz, avokado, badem, kaju ağrı kesici etkisi gösteriyor.
        ISPANAK: Kan basıncını düşüren ıspanak, baş ağrısını hafifletiyor.
        KARPUZ: susuzluk nedeniyle ortaya çıkan baş ağrısını azaltır.
        HAŞLANMIŞ PATATES: Ağrıyı hafifletir.
        YOĞURT: Kalsiyum eksikliği, baş ağrısına neden oluyor. Günde bir kase tüketilmelidir.



        ENFEKSİYON BURNUMUZDAN GETİRİR
        Burun kanaması, her insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Eda Tuna Yalçınozan, burun kanamasının pek çok sebebinin olabileceğini söylüyor. Sinüzit ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının kanamaya neden olabileceğini söylüyor. Şöyle devam ediyor: Tedavide hastanın sakin olması gerekir. Sıcak su ile banyodan kaçınılmalı. Baharatlı yiyecek tüketilmemelidir.

        KABIZLIĞA KURU İNCİR
        En sık görülen sindirim sıkıntısı kabızlığı önlemenin yolu lifli beslenmekten geçer. Kuru incir bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı bitirir. Şişkinliği alır.

        KANSIZLIĞA KARŞI TAHİN
        Lezzetiyle ağızları tatlandıran tahin, sağlığı korur. Kalp hastalıklarını engeller. Hafızayı güçlendirir. Kansızlığı bitirir. Kemikleri güçlendirir.

        ZERDEÇAL AĞRI KESER
        Kadınların korkulu rüyası regl sancısını azaltmanın yolu doğal bitkilerden geçer. Zencefil, zerdeçal ve ahududu içeren içecekler, ağrı kesici etki gösterir. Sancıyı hafifletir.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        6’lı koalisyona HDPKK’lı yol haritası!
        Haberler Sağlık Astımın şakası yok! Tedavisi ömür boyu sürüyor
            SON DAKİKA