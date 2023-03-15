Astımın şakası yok! Tedavisi ömür boyu sürüyor

Öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve göğüste baskı... Tüm bunlar, gençten yaşlıya herkesi etkileyen solunum yolu hastalıklarından astımın belirtileri olarak kabul ediliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Çalışkan, astımla ilgili bilgilendiriyor.
TEDAVİSİ ÖMÜRLÜK
Astım, havayollarında kronik inflamasyon ile seyrediyor. Kendiliğinden geçip tamamen ortadan kalkmıyor. Öyle ki astım şikayetleri bazen hayatı tehdit edebilecek kadar kötüleşebiliyor. Solunum testleri normal olsa dahi havayolundaki inflamasyon genellikle devam ediyor ve ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor.
DÜZENLİ İÇİLMELİ
İlaçlar doğru şekilde kullanılmadığında, alınan ilaç akciğere ulaşmıyor ve hastanın şikayetleri kontrol altına alınmıyor. Hasta şikayetlerinin geçmediğini belirterek hekime başvuruyor. Bu nedenle hastanın hekime her gelişinde, ilacını doğru kullanıp kullanmadığı sorgulanması, yanlışları tespit edilip hastaya doğrusu anlatılması gerekiyor.