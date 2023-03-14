Sünnet yerine 'bademcik' ameliyatı ile ilgili 12 personele soruşturma

12 PERSONEL HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından Üroloji ve Kulak Burun Boğaz servislerinde, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı. Ailenin şikayetiyle savcılık, B.Y. ile ilgili tüm tetkik ve raporları istedi. Kısa sürede dosyayı hazırlayan ailenin avukatı raporları savcılığa sundu.

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