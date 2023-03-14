Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.03.2023 16:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2023 16:20
    ABONE OL

    Sünnet yerine 'bademcik' ameliyatı ile ilgili 12 personele soruşturma

    Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, sünnet için hastaneye götürülen B.Y.'nin (2,5) bademciklerinin ameliyatla alınmasıyla ilgili incelemede, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sünnet yerine bademcik ameliyatına soruşturma

    Ergani ilçesinde, anne S.Y., oğlu B.Y.'yi sünnet ettirmek için geçen hafta devlet hastanesine götürdü. B.Y., işlemlerin ardından operasyon için hazırlandı. Kulak Burun Boğaz Servisi'ne götürülen B.Y.'nin burada bademcikleri alındı. Üroloji odasında bekleyen aile, kısa sürmesi gereken işlem uzayınca görevlilere sorup durumu öğrendi. Sünnet için götürdükleri hastanede çocuklarının bademcik ameliyatı yapılması nedeniyle aile doktorlardan şikayetçi oldu.

    12 PERSONEL HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından Üroloji ve Kulak Burun Boğaz servislerinde, aralarında doktorların da olduğu 12 personel hakkında idari soruşturma başlatıldı. Ailenin şikayetiyle savcılık, B.Y. ile ilgili tüm tetkik ve raporları istedi. Kısa sürede dosyayı hazırlayan ailenin avukatı raporları savcılığa sundu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    5 yaşındaki çocuk biliyor siyasi analiz diye paylaştı
    Haberler Yaşam Sünnet yerine 'bademcik' ameliyatı ile ilgili 12 personele soruşturma
        SON DAKİKA