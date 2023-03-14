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    • Yaşam
    • 14.03.2023 15:19
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    • 14.03.2023 15:19
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    Konya'da korkunç olay: Tartıştığı annesini bıçakladı ardından kendini eve kilitledi

    Konya'da, tartıştığı annesi Fatma Ş.'yi bıçaklayıp, ağır yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen Samet Ş. , polisin kapıyı kırarak içeri girmesiyle gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tartıştığı annesini bıçaklayıp, kendini eve kilitledi

    Olay, saat 13.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Uçar Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Samet Ş., mutfaktan aldığı bıçakla tartıştığı annesi Fatma Ş.'yi önce elinden ardından karnından bıçakladı.

    TESLİM OLMAMAK İÇİN KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ
    Fatma Ş., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fatma Ş.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.



    Samet Ş. ise polise teslim olmamak için kendisini eve kilitledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Samet Ş.'yi gözaltına aldı.

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    Haberler Yaşam Konya'da korkunç olay: Tartıştığı annesini bıçakladı ardından kendini eve kilitledi
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