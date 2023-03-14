Asrın felaketinde ikinci depreme 7. katta yakalandılar kaçış anlarını kayda aldılar

"DEPREM ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Kombi bakımı için gittiği evde depreme yakalanan Ömer Başkaya, depremin şiddetiyle evde bulunan yaşlı kadının yere düştüğünü belirterek, "6 Şubat'ta öğlen saat 01.30'da gerçekleşen depremde ilçemizde bulunan Aktaş Sitesi 7. kattaydık. Yaşlı bir müşterimizin 'Biz üşüyoruz, kombimize bak' demesi üzerine mağdur olmasın diye mecbur kalarak kombi bakımına gittik. Kombiyi onararak çalıştırdık. Tam çıkacağımız esnada depreme yakalandık. Deprem çok şiddetliydi, aşırı derecede sallandık. Teyze yerde yuvarlanıyordu; amca, elemanım ve ben sıkıca bir yerlere tutunmak şartıyla ayakta kalabildik. Depremin bitmesinin ardından kendimizi can havli ile dışarı atabildik. Allah o günleri bir daha bizlere yaşatmasın" dedi.

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