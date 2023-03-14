Kolonları kesildiği iddia edilen spor salonuna ait yeni detaylar: "Açılış İzin Belgesi" olmadığı ortaya çıktı

ENKAZDA ÖLEN AVUKATIN MARKET İŞLETMECİSİYLE DAVALI OLDUĞU İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Galeria'nın B blokunda annesi, babası ve kız kardeşiyle birlikte enkazda hayatını kaybeden avukat Serhan Özdemir'in, B blokun altında bulunan marketin kolonlarını kestiğine dair iddialar istikametinde adli müracaatı olduğuna dair iddiaların da araştırıldığı soruşturma dosyasında CİMER'e, Diyarbakır Valiliği'ne, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne, Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı'na ve Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'ne "iddialar hakkında herhangi bir ihbar, şikayet ve müracaat başvuruları olup olmadığı yönünde bilgi verilmesi istendi. İddialara ilişkin gelen cevabi yazılarda, "Söz konusu işyeri ve kişiler ile ilgili olarak herhangi bir ihbar, şikayet ve müracaat başvurusunun bulunmadığı" bildirildi.