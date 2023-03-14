Kolonları kesildiği iddia edilen spor salonuna ait yeni detaylar: "Açılış İzin Belgesi" olmadığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da, 1'i boş 7 yapı yıkıldı. Toplamda 414 vatandaş hayatını kaybederken, 89 vatandaşın cansız bedeni söz konuşu iş merkezinin enkazından çıkartıldı. Yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma, Deprem Soruşturma Bürosunda görevli bir Başsavcı Vekili ve üç Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülüyor.
KOLONLARIN KESİLMİŞ OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Sulh Ceza Hakimliği'nin şüphelileri tutuklama gerekçesinde "Blue Zone ve Yummy Tekstil isimli iki işyeri ile ilgili kolon kesme, duvar yıkma, dükkan birleştirme, dükkan içerisinde mimari yapının statik durumuna etki edecek iddiaların bulunduğu, Blue Zone içinde yer alan sauna, havuz soyunma odalarının bulunduğu, dosyaya yansıyan havuz bölümüne ilişkin fotoğraflar incelendiğinde kolonların kesilmiş olduğunun görüldüğü, Blue Zone öncesinde faaliyet gösteren Colezium isimli spor salonunda kolon kesildiğine ilişkin tanık beyanı, işletmeci B.Y.'nin duvar yıkarak yandaki dükkanı kendi dükkanına dahil etmek suretiyle dükkan birleştirmesine ilişkin ikrarı ve Yummy Tekstil'in epey tadilat ve değişiklik yaptığına ilişkin D.A.'nın beyanları da gözetilerek hem Yummy Tekstil hem de spor salonu hakkında ciddi iddialar karşısında şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işledikleri yönünde kuvvetli şüphenin bulunduğu" ibareleri yer aldı.
SAVCILIK SORDU, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ CEVAPLADI
Tanık M.K.'nin beyanında, havuza ait görüntüleri sunduğu soruşturma dosyasına Diyar Galeria B blokunun depremde yıkılma anına ait yeni görüntüler de eklendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yazı yazarak soruşturmaya konu spor salonu ile ilgili bilgileri istedi.