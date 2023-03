Bir yıl önce yemek sonrası ölen Ece’nin raporu hala çıkmadı

UMUDUM HEP VAR

Danimarka'da yaşayan Soner Çelik (27), deprem haberini öğrenir öğrenmez soluğu Hatay'da aldı. Yıkılan binada, annesi Betül Nuran Çelik (55) ile ablası Güldem Çelik'i aradı. Ancak 36 gündür hiçbir ize rastlamadı. O da kardeşi ve yakınlarıyla birlikte sokak sokak gezip ailesinin fotoğraflarının bulunduğu afişleri astı. Çağrı yaptı: Son nefesime kadar onları bulana kadar savaşacağım. Umudumuz her zaman var, hiç kaybetmedim. Mutlaka bir yerdeler ve yaşıyorlar. Hissediyorum.



İŞLENMİŞ ET KANSERE DAVET

Kolon kanseri, gittikçe artıyor. Uzmanlar uyarıyor: Salam, sucuk sosis gibi işlenmiş etten uzak durun.



YAŞAM SAVAŞI

Gaziantep Nurdağı da depremde hasar alan bölgelerden biriydi! Afet, 7 katlı Gökkaya Apartmanı'nı enkaza çevirdi! 12 yaşındaki Abdulkadir Gökkaya, 128 saat sonra kurtarılabildi. Dün de kendisini kurtaran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Müdahale Ekibi amiri Nejdet Dinç ve ekibiyle bir araya geldi. Enkaz altında verdiği yaşam mücadelesi tüyler ürpertti: Susayınca dudağımı parçaladım, kanımı emiyordum. Binaya ait kartonpiyer vardı, onları yedim. Bağırdım ama sesimi duyuramadım! Enkazdan çıkınca kola ve cips istedim..



YAPAY ZEKA RÜYASI

Uzmanlar, görülen rüyaların yüzde 50'sinin unutulduğunu 10 dakika sonra da 90'ının hafızadan kaybolduğunu düşünüyor. Ancak yapay zeka, artık beyin taramalarını okuyabiliyor ve bir kişinin gördüğü rüyalara çok benzeyen görüntüler üretebiliyor. Alman grup 2022'de Stable Diffusion adlı bir algoritmayı geliştirdi. Algoritma, metinden görüntü üreten yapay zekalara benzer beyin modellerini binlerce fotoğrafla ilişkilendirdi. Böylece rüyaların yapay zeka sayesinde kaydedilmesi sağlandı. Bu teknolojinin daha da gelişeceği açıklandı.



YANLIŞ KESİM!

Diyarbakır Ergani'de M.Y., adlı kadın oğlu A.Y.'i sünnet ettirmek için hastaneye yatırdı. Ancak kulak burun boğaz doktoru, hastaları karıştırdı. Küçük çocuğu kendi hastası sanıp ameliyata aldı. Bademcik operasyonu yapılan çocuk, odaya alındı. Aile, durumu öğrenince, büyük şok yaşadı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, iki doktor hakkında soruşturma başlattı.



SESSİZ CİNAYET

Adana'da taksici Servet Tarhan'ı (67) tabancayla öldürüp, cüzdan, cep telefonu ve aracını aldıktan sonra cesedini sulama kanalına attığı belirlenen işitme engelli Abdurrahman Altun (43), operasyonla yakalandı. İfadesinde cüzdanı yaktığını, cep telefonunu da sattığını itiraf eden Altun, bir süre sonra hararet yapan taksiyi ise yoldan geçenlere 10 bin lira karşılığında satmaya çalıştığını anlattı. Adliyeye sevk edilen Altun, tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN