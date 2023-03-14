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    Bir yıl önce yemek sonrası ölen Ece’nin raporu hala çıkmadı

    Belçika’dan tatil için gelen Mercankaya ailesinin kızı Ece Melisa 13 Nisan’da, Gaziemir’de bir restoranda yedikleri yemek sonrası öldü. Bir yıl önce yemek sonrası ölen Ece’nin raporu hala çıkmadı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Son der’ece’ vahim

    İzmir'de geçen yıl restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanan Ece Melisa (5) hayatını kaybetti.



    'BELİRSİZ'
    Ölüm nedeni, "Belirsiz" olarak kayıtlara geçti. Bu acı, kanser hastası olan anne Hasret Mercankaya'yı kahretti. Kan hastalığı ile mücadele eden de Davut Ülgen (60) "Aksilikler peşimizi bırakmadı. Aradan bir yıl geçmesine rağmen hala kesin rapor çıkmadı" diyerek isyan etti.



    VAHŞETE TANIK
    Denizli Pamukkale'de servis şoförü olan Hıdır Tutal (50), kızı B.T. (15) evdeyken 2 çocuğunun annesi olan eşi Arzu Tutal ile (47) tartışmaya başladı. Silah çıkaran gözü dönmüş babayı araya giren kızı da durduramadı. Kızını ittirip eşine kurşun yağdırdı. Ağlayan kızına rağmen karısını başından ve göğsünden kurşunladı. Dehşet anlarına tanık olup sinir krizi geçiren çocuğunu dışarı çıkaran baba, sonrasında kapıyı kapattı. Polis geldiğinde kendi kafasına sıktı. İçeri giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı cani koca ise, hastanede tedavi altına alındı. Feryat eden genç kız, "Babam beni geri itti. Annemin ağzına, sonra kafasına, her yerine sıktı. Çok kan geldi" diyerek dehşeti gözyaşlarıyla anlattı.



        GİDİŞ O Gİ'DİŞ'
        A. Karahisar'da üç çocuk annesi Döndü Boztepe (78), sırra kadem bastı. ATV'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programına katılan Uğur Boztepe, annesinin evde altınlarını ve takma dişlerini bırakıp gittiğini anlattı. Kaçırılmış olabileceğini hatırlattı. Komşuları Mehmet Bey, ilginç bir iddiayı ortaya attı. Mevlüt Eryılmaz isminde bir sevgilisi var. Onunla kaçtı. Zaten bir zincir markette gizlice buluşuyorlardı" şeklindeki ifadesi herkesi şaşırttı.



        VAN NUMBER AŞK
        Japonya'da çalışan Adnan Çimen (27), 3 yıl önce bir restoranda tesadüfen Ryoko ile tanıştı. Birbirlerine aşık olan Adnan ve Ryoko, ailelerin rızasını da aldıktan sonra Van'da düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Ryoko, eline kına yaktıktan sonra ailesiyle birlikte halay çekti. Çimen, "Yemekhanede tanıştık. Üç yılın sonunda üniversitesi bitti ve evlenmeye karar verdik" dedi.



        BİLGİNER KORKUTTU
        Tiyatro ve sinema oyuncusu Haluk Bilginer, "Kundakçı" isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ekip arkadaşları Bilginer'in Tansiyon problemi yaşadığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. Usta oyuncunun ambulansa bindirilirken bilincinin açık olduğu ve herkese teşekkür ettiği belirtildi.



            133 MİLYON DEVRETTİ
            6 + joker bilen çıkmayınca 133 milyon 529 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 650 bin lira kazandı. 4 bilenler 3 bin 964'er, 3 bilenler 243'er, 2 bilenler ise 23'er lira alacak.



            282 BİN LİRA DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 282 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 484'er, 8 bilenler 302'şer, 7 bilenler 66'şar, 6 bilenler 13'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 14'er lira alacak.



            PARİS'İN İŞİ 'YAŞ'
            Türkiye'de yıllarca çözülemeyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) sorunu, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bitti. Çıkarılan kanunla primi ve yılı dolanlar, yaşa bakılmaksızın emeklik hakkı elde etti. Ancak Fransa ise 62 olan emeklilik yaşını, kademeli olarak 64'e çıkaran yasayı kabul etti. Halk sokağa indi. Protestolar birbirini izledi. İşçi sendikaları protesto çağrılarına devam etti. Çöp işçileri greve gitti. Başkent Paris, çöp yığınları içine terk edildi. Paris belediyesi 5 bin 400 ton çöpün toplanmayı beklediğini itiraf etti. Sokaklara dökülen eylemcilerin çöp kutularını yakması ve camları kırması sonucu güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalar bitmek bilmedi. 32 kişinin tutuklandığı bildirildi. Turistler Paris'te çöp bidonlarının arasından güçlükle geçebildi.



                TRUMP HESAP VERECEK
                ABD eski Başkanı Donald Trump, o dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Mike Pence ile karşı karşıya geldi. 2024'deki seçimlerde Trump'ın karşısına çıkma hesapları yapan Pence, kongre baskını ile ilgili "Tarihin, Trump'tan hesap soracağını biliyorum. O gün yaşananlar rezaletti" dedi. Baskın nedeniyle 6 polis hayatını kaybetmişti.



                MOSKOVA'YA KÖTÜ HABER
                Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC), Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bağlantılı iki savaş suçu davası açmayı planladığı ortaya çıktı. Suçlardan birinin Ukraynalı çocuk ve gençleri kaçırıp Rus eğitim kamplarına göndermesi, diğerinin ise kasıtlı olarak sivil altyapıyı hedef almasının olduğunu hatırlatıldı.



                DERS ZİLİ BURUK ÇALDI
                Kahramanmaraş merkezli deprem, Gaziantep, Adana ve Osmaniye'yi de etkiledi. Bu illerde eğitime 5 hafta ara verildi. Dün, yeniden ders zili çaldı, Gaziantep'te 660 bin, Osmaniye'de 137 bin, Adana'da ise 497 bin öğrenci eğitime tüm hızla devam etti. Öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderildi. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da ise ders zili 27 Mart'ta çalacak.



                    AĞLATAN BULUŞMA
                    İstanbul Kartal'da yaşayan Emre Gültekin, AFAD gönüllüsü olarak afet bölgesine gitti. Kahramanmaraş'ta 9 katlı Işık Apartmanı'nın enkazında kalan Ayşegül Hançer'in kurtarılmasına yardım etti. Dün de Hançer'in tedavi gördüğü hastaneye gitti. Sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan Hançer, depremde eşi ve kızı Hacer Ebrar'ı kaybettiğini söyledi. "Keşke kızım da kurtulabilseydi. Şimdi Emre benim çocuğum, evladım. Allah'ın bana verdiği ömür boyunca kendisiyle irtibatta olmak istiyorum" dedi.



                    ELİNİZE SAĞLIK
                    Aile Hekimi Hüseyin Oğuztürk depreme Malatya'da, oğlu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Onur Oğuztürk ise Hatay'da yakalandı. Soluğu yaralıları tedavi etmek için hastanede aldı. Baba Hüseyin Oğuztürk, "O an yaşadıklarımı unutamıyorum" ifadesini kullandı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Onur Oğuztürk ise duygularını şöyle anlattı: Ailemin yanına gitmedim, yapmam gereken buydu. Mesleğimiz fedakârlık gerektiriyor.



                    EN ACI SEFER
                    Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının bittiği binalarda, enkaz kaldırma faaliyetlerine başlandı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı kamyonlar, Hatay'da şehir merkezinden moloz döküm sahasına 20 bini aşkın sefer yaptı! Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, "Şu ana kadar kamyonlarımız yaklaşık 20 bin sefer enkaz kaldırma çalışmasında bulundu. Toplamda 500 bin tona yakın enkazı taşıdık, taşımaya da devam ediyoruz" ifadesini kullandı.



                        FELAKETİN ÖTEKİ YÜZÜ
                        7.7 ve 7.6''lık depremler, yıktı geçti. Geriye kalan, tarifi imkansız bir kederdi. Elazığ'da yaşayan Serap Gül, oğlu Mustafa Eren Suvay'la (16) birlikte Malatya'ya yerleşmeye karar verdi. Ev bakmak için şehre gitti. Bu sırada deprem meydana geldi! Kendi 9 saat sonra kurtuldu ancak oğlunun nerede olduğu belirsizdi! 36 gündür evladını arayan Gül'ün sözleri yürekleri deldi: Mezarlıkları gezdim, 600 tane cesede baktım. Hiçbir şekilde ve hiçbir yerde oğlumu bulamadım. Yaşayan ölü gibi oldum...



                        UMUDUM HEP VAR
                        Danimarka'da yaşayan Soner Çelik (27), deprem haberini öğrenir öğrenmez soluğu Hatay'da aldı. Yıkılan binada, annesi Betül Nuran Çelik (55) ile ablası Güldem Çelik'i aradı. Ancak 36 gündür hiçbir ize rastlamadı. O da kardeşi ve yakınlarıyla birlikte sokak sokak gezip ailesinin fotoğraflarının bulunduğu afişleri astı. Çağrı yaptı: Son nefesime kadar onları bulana kadar savaşacağım. Umudumuz her zaman var, hiç kaybetmedim. Mutlaka bir yerdeler ve yaşıyorlar. Hissediyorum.

                        İŞLENMİŞ ET KANSERE DAVET
                        Kolon kanseri, gittikçe artıyor. Uzmanlar uyarıyor: Salam, sucuk sosis gibi işlenmiş etten uzak durun.

                        YAŞAM SAVAŞI
                        Gaziantep Nurdağı da depremde hasar alan bölgelerden biriydi! Afet, 7 katlı Gökkaya Apartmanı'nı enkaza çevirdi! 12 yaşındaki Abdulkadir Gökkaya, 128 saat sonra kurtarılabildi. Dün de kendisini kurtaran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Müdahale Ekibi amiri Nejdet Dinç ve ekibiyle bir araya geldi. Enkaz altında verdiği yaşam mücadelesi tüyler ürpertti: Susayınca dudağımı parçaladım, kanımı emiyordum. Binaya ait kartonpiyer vardı, onları yedim. Bağırdım ama sesimi duyuramadım! Enkazdan çıkınca kola ve cips istedim..

                        YAPAY ZEKA RÜYASI
                        Uzmanlar, görülen rüyaların yüzde 50'sinin unutulduğunu 10 dakika sonra da 90'ının hafızadan kaybolduğunu düşünüyor. Ancak yapay zeka, artık beyin taramalarını okuyabiliyor ve bir kişinin gördüğü rüyalara çok benzeyen görüntüler üretebiliyor. Alman grup 2022'de Stable Diffusion adlı bir algoritmayı geliştirdi. Algoritma, metinden görüntü üreten yapay zekalara benzer beyin modellerini binlerce fotoğrafla ilişkilendirdi. Böylece rüyaların yapay zeka sayesinde kaydedilmesi sağlandı. Bu teknolojinin daha da gelişeceği açıklandı.

                        YANLIŞ KESİM!
                        Diyarbakır Ergani'de M.Y., adlı kadın oğlu A.Y.'i sünnet ettirmek için hastaneye yatırdı. Ancak kulak burun boğaz doktoru, hastaları karıştırdı. Küçük çocuğu kendi hastası sanıp ameliyata aldı. Bademcik operasyonu yapılan çocuk, odaya alındı. Aile, durumu öğrenince, büyük şok yaşadı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, iki doktor hakkında soruşturma başlattı.

                        SESSİZ CİNAYET
                        Adana'da taksici Servet Tarhan'ı (67) tabancayla öldürüp, cüzdan, cep telefonu ve aracını aldıktan sonra cesedini sulama kanalına attığı belirlenen işitme engelli Abdurrahman Altun (43), operasyonla yakalandı. İfadesinde cüzdanı yaktığını, cep telefonunu da sattığını itiraf eden Altun, bir süre sonra hararet yapan taksiyi ise yoldan geçenlere 10 bin lira karşılığında satmaya çalıştığını anlattı. Adliyeye sevk edilen Altun, tutuklandı.

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                        6’lı koalisyonda fırtınalar kopuyor!
                        Haberler Yaşam Bir yıl önce yemek sonrası ölen Ece’nin raporu hala çıkmadı
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