120 kişilik binadan sadece 6 kişi sağ çıktı: "Allah bu acıları bir daha yaşatmasın"





Allah, bu acıları bir daha yaşatmasın. Tüm birikimimizi, eşyalarımızı, kirada kaldığımız evimizi kaybettik. Şimdi sadece üzerimizdeki elbiselerimiz ile çadırda yaşıyoruz. Zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yetkililerden bizim gibi ailelere bir an önce banyo yapabileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz bir konteyner verilmesini istiyoruz" dedi.

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