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    Alanya Kestelspor taşıyan midibüs devrildi! 2’si ağır 14 kişi yaralandı

    TFF 3. Lig takımlarından Alanya Kestelspor kafilesini taşıyan midibüs, Yeşilyurt Ofspor deplasmanı dönüşü bariyerlere çarptı. Devrilen araçtaki takımdan 2’si ağır 14 kişi yaralandı. İşte sizler için derlediğimiz 13 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Maç dönüsü facia!

    Antalya Alanya'da dün sabaha karşı korkunç bir kaza meydana geldi. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor, önceki gün deplasmanda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile karşılaştı. Maçı 1-0 kazanmayı başardı. Kafiles, Antalya Alanya'ya dönüş yaptı. İçinde oldukları midibüs, saat 04.30 sıralarında ilçe girişinde bulunan Ulaş mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Devrilen araç, 100 metre sürüklendi. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, yardımcısı ile 12 futbolcu yaralandı. Yaralananlar, hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan futbolcuların biri Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ameliyat için sevk edilirken, diğer oyuncu ise ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Bütün spor camiası, geçmiş olsun dileklerini iletti.



    ÇOK ÜZGÜNÜZ
    Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Can kaybı olmaması mucize" dedi.



    İNSAN HAYATI 3 YIL MI?
    İstanbul Bağcılar'- da Murat İşçi, 2020'de baldızına ateş etmek isterken, balkonda çamaşır asan Hatice Yakupoğlu'nu başından vurarak ağır yaraladı. İşçi, 3 yılın ardından serbest bırakıldı. Talihsiz kadının eşi Murat Yakupoğlu ise tepki gösterdi: Bir insanın hayatını bitirmenin cezası 3 yıl mı? Eşim sürekli ilaç kullanmak zorunda, içmediğinde hastaneye kaldırıyoruz.


        29 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 29 milyon 206 bin lira devretti. 5 bilenler 54 bin 495'er, 4 bilenler bin 314'er, 3 bilenler 62'şer, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.

        9 MİLYON DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 9 milyon 224 bin lira devretti. 5 bilenler 12 bin 789'ar, 4+1 bilenler 648'er, 4 bilenler 71'er, 3+1 bilenler 42'şer, 4 bilenler 12'şer, 2+1 bilenler 17'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 9'ar lira alacak.



        HAKİKATEN KORKUNÇ
        İngiliz Kraliyet ailesinden Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın Polonya'nın Krakow Balmumu Müzesi'nde heykelleri ziyaretçilere açıldı. Müzeye giden TikTok kullanıcısı Becka Blackburn, balmumu görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. 13 milyondan fazla görüntülenme alan videoda heykellerin "ürkütücü" oluşuna yer verildi. Blackburn'a katılan sosyal medya kullanıcıları, yorum yağdırdı:
        Kelimeler yetersiz, sadece gülmekten ağladım.
        İyiye gidiyor diye düşünüyordum ki Prens Willliam ve Prenses Kate'i gördüm.
        Bir çocuğun ağladığını gördük, muhtemelen ürkütücü heykellerden çok korkmuştu.



            YAŞAM HARE'CAT'İ
            Sivas'ta Feyza isimli kişi, sokakta bir kedinin yüzünde ciddi yaralar olduğunu fark etti. Sokak Hayvanlarını Korumu Derneği'nden yardım istedi. İhbar üzerine yetkililer, kedinin İstanbul'a naklini sağladı. Burada ameliyat edilen kanserli kedi, doku kayıpları yaşasa da kurtarıldı.



            YA İKİSİNE YA DA HİÇBİRİNE
            Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya medyasına çarpıcı açıklamalar yaptı. Papa, "Kiev'e gitmeye hazırım. Kiev'e gitmek istiyorum. Ama Moskova'ya da gitme şartıyla. Ya her iki şehre giderim ya da hiçbirine gitmem" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenski arasında Vatikan'da bir görüşmenin mümkün olup olmadığını bilmediğini söyleyen Papa Francis, farklı ülkelerin temsilcilerinin bir araya gelebileceğini belirterek "Bu konu üzerinde çalışan bir İsrailli grup var. Vatikan da çalışıyor" dedi.



            EMEKTARINI BIRAKMADI
            Dudunaz Özsoy, 6 Şubat gecesi, Hatay Antakya'daki evinde kıyameti yaşadı. 30 yıl boyunca terzilik yaparak satın aldığı evinden geriye enkaz kaldı! Eşi Galip Özsoy'la birlikte canını zor kurtardı! Dün soluğu evinin enkazında aldı. Yalnızca 47 yıllık dikiş makinesini kurtardı. "17 sene dikiş dikerek evime katkı verdim. Onu bırakamazdım" diye ağladı.



                FOTO ŞOK!
                7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, tarihe geçti. 11 ili etkiledi, binlerce binayı yerle bir etti. Uzmanlar ona 'Asrın felaketi' dedi! Ancak dün Antakya'dan gelen bu kareler şaşkına çevirdi! Çünkü şehirde birçok bina yıkılırken, ayakta kalan bazı bölümler ve eşyalar dikkat çekti. Zenginler ve Dörtayak Mahallesi'ndeki iki binanın tamamen yıkıldığı ancak mutfak duvarlarının bir bölümünün ayakta kaldığı gözlendi. Tezgahın üzerinde duran tava ve tencere, sanki hiç afet yaşanmamış gibiydi!



                GÜMÜŞ MADALYA
                Hatay Samadağ'da yaşayan Ercüment ve Hicran Gümüş çifti, öğretmendi. Deprem, hem evlerini hem de okullarını enkaza çevirdi. Ancak onlar bölgeyi terk etmedi! Öğrencilerine ders vermek için konteyner istedi. Hayırseverin desteğiyle elde ettikleri konteyneri sınıfa çevirdi. Öğrencilerine Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için ders verdi. 80'den fazla öğrenciye eğitim veren Gümüş çifti, "Depremde yakınlarımızı, komşularımızı, sevdiklerimizi kaybettik. Bir öğrencinin hayatına dokunmak bile bizim için çok önemli" dedi.



                FACİA BÖYLE GELMİŞ
                Diyarbakır'da afetin en kritik noktası, Galeria Sitesi'ydi. 4 bloğundan biri tamamen yıkılan sitede 89 kişi hayatını kaybetti. Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemede, elde edilen bilgiler şoke etti! Öyle ki AVM'nin altındaki spor salonunda üyelik kaydı olan M.K. 'yapım kusurları ve kolon kesme' iddialarıyla ilgili tanık olarak dinlendi. M.K., spor salonundaki havuz bölümünde hiç kolon olmadığını muhtemelen kesildiğini söyledi!



                    DEPREM BEBEK
                    Asrın felaketi 11 ili etkiledi. Hatay'da yaşayan Derya Koçak (26), dördüncü çocuğuna hamileydi. TIR şoförü kocası iş için yurt dışına çıktığı sırada deprem meydana geldi. 3 çocuğuyla birlikte hasarlı evden çıkan Koçak, geceyi otomobilde geçirdi. Ancak sancıları başlayınca sahra hastanesine gönderildi. Normal doğumla bebeğini dünyaya getirdi. Hatay'daki sahra hastanesinde doğan ilk bebek olan Rabia, ailesine umut verdi. Anne Koçak, "Kızım sağlıklı olarak doğdu. Onu kucağıma alınca her şeyi unuttum. Tüm acılarım geçti. Kızımız sayesinde hayata yeniden tutunduk" dedi.
                    DİLHAN DUMANOĞLU



                    SON SÖZÜ ANNE OLDU
                    Hatay'da Elçin Ezer (38), depreme annebabası ve 2 çocuğuyla yakalandı. Babasıyla birlikte enkazdan çıktı. Ancak annesi Yıldız Ezer ile çocukları Mertcan (13) ve Naz Ölmez'in (8) cansız bedenine ulaşıldı. Anne Ezer, yaşadıklarını şöyle anlattı: Kızım bana 'Anne seni çok seviyorum. Ölürsem ağlama' dedi. Sonrası sessizlikti... MURAT KARAMANZIYARAMOĞLU



                    MINCIR MUCİZESİ
                    Gaziantep Nurdağı'daki Aslan Ailesi, depreme 5 katlı Akan Apartmanı'nda yakalandı. Yalnızca İkranur sağ kurtarıldı. Babası Tevfik, annesi Dürdane, ablası İremnur ve kardeşi Eymen Arslan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin kedisi Mıncır ise afetin ikinci günü itfaiyeciler tarafından bir çekmecede bulundu, kurtarıldı. Tüm ailesini kaybeden İkranur, kedisi Mıncır ile amcası Hasan Basri Arslan ile yaşamaya başladı.
                    ÖZGÜR ÖZDEMİR



                        TATSIZ TAVIR!
                        Salih Tatlıcı, rezidansın inşaatına 1989'da başladı. 2008'de tamamladı. Ancak öldükten sonra çocukları arasında miras kavgası çıktı. Çünkü tüm servetini ikinci eşi Nurten ile oğlu Uğur'a bırakmıştı İşte Uğur Tatlıcı da TAT Towers'ı depremzedelere tahsis edeceğini açıkladı. Ancak geri adım attı. Verdiği ilanda gerekçesini şöyle sıraladı: Bodrumu su bastı. Kolon demirlerinin incelenmesi gerekiyor.



                        YARDIM SMA'NI
                        Kırıkkale'de Yiğit Hamza Demir (2), SMA'ya yakalandı. Yardım kampanyası başlatıldı. Ailesi "Oğlumuz için zaman daralıyor" açıklaması yaptı.

                        Malatya'da da Eliz Lina (1.5) için para toplanmaya başlandı. Kampanyada yüzde 97'ye ulaşıldı. Depremzede aile "Ne olur kızımızı kurtarın" diye ağladı.

                        FELCİ DURUM
                        İstanbul'da özel bir hastane zayıflamak isteyenlere mide botoksu önerdi. Ancak 250 hasta aynı anda zehirlendi. Mağdurlardan Nihan Terzioğlu, "Kilo vermek isterken ölecektim" dedi. Savcılık harekete geçti.

                        İŞADAMINA PUSU
                        İstanbul Ataşehir'de işadamı Baha Tuzer, önceki gün kendisine ait lüks aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ne olduğunu anlamadığını belirten işadamının aracına 3 mermi isabet ettiği anlaşıldı. İşadamı, "Kimseyle bir husumetim yok. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Adalete güveniyorum" dedi.

                        LGS TARİHİ 4 HAZİRAN
                        Mİlli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihini açıkladı: 4 Haziran 2023 Pazar...

                        TÜYO VURGUNU
                        ANkara'da Koray K., E.M. adlı kadına kendisini CEO olarak tanıttı. Borsadan tüyo aldığını söyleyip 71 bin TL dolandırdı.

                        JEST İN BİBER!
                        Gurme sitesi TasteAtlas, Türk yemeklerini gündeme getirdi. Biber dolmasını öve öve bitiremedi. "Mucize lezzet" dedi.

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                        Depremzede öğrencilere maddi destek!
                        Haberler Yaşam Alanya Kestelspor taşıyan midibüs devrildi! 2’si ağır 14 kişi yaralandı
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