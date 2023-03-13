Alanya Kestelspor taşıyan midibüs devrildi! 2’si ağır 14 kişi yaralandı

Antalya Alanya'da dün sabaha karşı korkunç bir kaza meydana geldi. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor, önceki gün deplasmanda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile karşılaştı. Maçı 1-0 kazanmayı başardı. Kafiles, Antalya Alanya'ya dönüş yaptı. İçinde oldukları midibüs, saat 04.30 sıralarında ilçe girişinde bulunan Ulaş mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Devrilen araç, 100 metre sürüklendi. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, yardımcısı ile 12 futbolcu yaralandı. Yaralananlar, hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan futbolcuların biri Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ameliyat için sevk edilirken, diğer oyuncu ise ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Bütün spor camiası, geçmiş olsun dileklerini iletti.
ÇOK ÜZGÜNÜZ
Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Can kaybı olmaması mucize" dedi.
İNSAN HAYATI 3 YIL MI?
İstanbul Bağcılar'- da Murat İşçi, 2020'de baldızına ateş etmek isterken, balkonda çamaşır asan Hatice Yakupoğlu'nu başından vurarak ağır yaraladı. İşçi, 3 yılın ardından serbest bırakıldı. Talihsiz kadının eşi Murat Yakupoğlu ise tepki gösterdi: Bir insanın hayatını bitirmenin cezası 3 yıl mı? Eşim sürekli ilaç kullanmak zorunda, içmediğinde hastaneye kaldırıyoruz.