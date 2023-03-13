Alanya Kestelspor taşıyan midibüs devrildi! 2’si ağır 14 kişi yaralandı





YA İKİSİNE YA DA HİÇBİRİNE

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya medyasına çarpıcı açıklamalar yaptı. Papa, "Kiev'e gitmeye hazırım. Kiev'e gitmek istiyorum. Ama Moskova'ya da gitme şartıyla. Ya her iki şehre giderim ya da hiçbirine gitmem" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenski arasında Vatikan'da bir görüşmenin mümkün olup olmadığını bilmediğini söyleyen Papa Francis, farklı ülkelerin temsilcilerinin bir araya gelebileceğini belirterek "Bu konu üzerinde çalışan bir İsrailli grup var. Vatikan da çalışıyor" dedi.