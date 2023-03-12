Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin konuştu: Adalet yerini buldu

Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise sanığın cinayeti son derece profesyonel ve soğukkanlı bir şekilde işlediğini savunarak, "Failin eyleminin canavarca ve eziyet çektirerek, tasarlayarak olduğu aşikardır. Sanık, haksız tahrik savunmalarını hep değiştirmiştir. Kardeşi de müşterek faildir." diye konuştu.

Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, olayı planlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek yapmadığını savunarak, "Yaktığım sırada canlı değildi, boğdum ve öldürdüm, cinnet denilen şey de hayatın bir gerçeği. Keşke olmasaydı. Eşimi ve işimi kaybettim. Yaşadıklarımı nasıl şikayet edeyim, Muğla küçücük yer, olanlar duyulsa insan içine nasıl çıkarım, Allah rahmet eylesin, çok pişmanım ama olan oldu. Olan bana oldu, rezil oldum, hayatım bitti. Canavarım gibi söyleniyor, kriminal tip değilim, sabıka kaydım yok. Yoğun tehdit aldım. Bana kimse yardım etmedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı, sanığın savunması sırasında, "Karşı tarafa sataşma hakkı verecek şekilde savunma yapma." uyarısında bulundu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin eylemi planlamadığını, ani gelişen bir olay olduğunu ve lehine olan kanun hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Tutuksuz sanık Mertcan Avcı, hakkındaki suçlamayı reddederek, "Cinayetin gerçekleştiği bağ evi sürekli gittiğim, uğradığım bir yer. Abimin çağırması üzerine olay yerine gittim. Olaydan haberim yoktu. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından kararını açıkladı.

Heyet, sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.