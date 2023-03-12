Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin konuştu: Adalet yerini buldu

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada yerel mahkeme tarafından 23 yıl hapis cezası verilen sanık Cemal Metin Avcı, istinafta görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Karar sonrası konuşan acılı baba Sıddık Gültekin, "Adalet yerini buldu" dedi.
Sabah'a konuşan baba Gültekin şunları söyledi;
"3 yıldır gerçekten büyük bir mücadele verdik. Benim kızım diri diri yakıldı. İşkence çekerek öldü. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi maalesef delillere inanmadı, caniye inandı. Ödül gibi bir ceza vermişti. Biz bunu kabul etmedik. Adalet dedik. Sonuna kadar adalet dedik. Geç de olsa adalet tecelli etti. Avukatımız Rezan Epözdemir'e teşekkür ediyorum. Yoksa bu cani ödül gibi bir ceza alacaktı. Belki bir suç daha işleyecekti. Buna verilen ceza emsal karar olmalı. Bir süre önce yine Muğla'da kocası bir kadını benzinle diri diri yakarak öldürdü.
"ARTIK RAHAT UYUYACAĞIM"
Eğer Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi emsal bir karar verseydi, o kadın yaşıyor olacaktı. Benim mücadelem Pınar Gültekin'den ziyade bütün kadınlar içindi. Bundan sonra bir kadın, bir kız öldürülmesin. Artık rahat uyuyacağım. Benim kızım cennete gitti. Ama bu cani hem bu dünyada hem öbür dünyada azap çekecek."