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    • Yaşam
    • 12.03.2023 07:24
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    • 12.03.2023 07:29
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    Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin konuştu: Adalet yerini buldu

    Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada sanık Cemal Metin Avcı, istinafta görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Pınar Gültekin’in katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet ceza sonrası konuşan Sıddık Gültekin, "Adalet yerini buldu. Mücadelem tüm kadınlar içindi" ifadelerini kullandı.

    Adalet yerini buldu

    Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada yerel mahkeme tarafından 23 yıl hapis cezası verilen sanık Cemal Metin Avcı, istinafta görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Karar sonrası konuşan acılı baba Sıddık Gültekin, "Adalet yerini buldu" dedi.

    Sabah'a konuşan baba Gültekin şunları söyledi;

    "3 yıldır gerçekten büyük bir mücadele verdik. Benim kızım diri diri yakıldı. İşkence çekerek öldü. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi maalesef delillere inanmadı, caniye inandı. Ödül gibi bir ceza vermişti. Biz bunu kabul etmedik. Adalet dedik. Sonuna kadar adalet dedik. Geç de olsa adalet tecelli etti. Avukatımız Rezan Epözdemir'e teşekkür ediyorum. Yoksa bu cani ödül gibi bir ceza alacaktı. Belki bir suç daha işleyecekti. Buna verilen ceza emsal karar olmalı. Bir süre önce yine Muğla'da kocası bir kadını benzinle diri diri yakarak öldürdü.

    "ARTIK RAHAT UYUYACAĞIM"
    Eğer Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi emsal bir karar verseydi, o kadın yaşıyor olacaktı. Benim mücadelem Pınar Gültekin'den ziyade bütün kadınlar içindi. Bundan sonra bir kadın, bir kız öldürülmesin. Artık rahat uyuyacağım. Benim kızım cennete gitti. Ama bu cani hem bu dünyada hem öbür dünyada azap çekecek."

        CİDDİ MÜCADELE VERDİK
        Avukat Rezan Epözdemir ise "2.5 yıldır, yaklaşık 15 duruşmadır ciddi bir mücadele verdik. Şükürler olsun Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Haksız tahrik indirimi kaldırıldı" dedi.

        PINAR GÜLTEKİN DAVASININ DETAYLARI
        10 Mart'ta İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

        Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, annesi Şefika Gültekin, taraf avukatları ile temsilciler salonda hazır bulundu.

        Müşteki avukatları, sanıklara indirim uygulanmadan en ağır ceza verilerek emsal olması talebinde bulundu.

        Avukatların ifadesi sırasında, maktul Pınar Gültekin'in annesi kendisini psikolojik olarak iyi hissetmediğini söyleyerek duruşma salonundan ayrıldı.

        Baba Sıddık Gültekin, kızının tasarlanarak canavarca hisle diri diri yakılarak öldürüldüğünü belirterek, "Bu cani tüm aileyi bitirdi. Yerel mahkeme, adli tıpın verdiği raporu kayda almıyor. Bir canavarın söylediği sözlere inandı yerel mahkeme. En ağır ceza neyse onu talep ediyoruz. Sizden tek ricam adalet istiyorum." dedi.

        Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise sanığın cinayeti son derece profesyonel ve soğukkanlı bir şekilde işlediğini savunarak, "Failin eyleminin canavarca ve eziyet çektirerek, tasarlayarak olduğu aşikardır. Sanık, haksız tahrik savunmalarını hep değiştirmiştir. Kardeşi de müşterek faildir." diye konuştu.

        Tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, olayı planlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek yapmadığını savunarak, "Yaktığım sırada canlı değildi, boğdum ve öldürdüm, cinnet denilen şey de hayatın bir gerçeği. Keşke olmasaydı. Eşimi ve işimi kaybettim. Yaşadıklarımı nasıl şikayet edeyim, Muğla küçücük yer, olanlar duyulsa insan içine nasıl çıkarım, Allah rahmet eylesin, çok pişmanım ama olan oldu. Olan bana oldu, rezil oldum, hayatım bitti. Canavarım gibi söyleniyor, kriminal tip değilim, sabıka kaydım yok. Yoğun tehdit aldım. Bana kimse yardım etmedi." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme Başkanı, sanığın savunması sırasında, "Karşı tarafa sataşma hakkı verecek şekilde savunma yapma." uyarısında bulundu.

        Sanık avukatları, müvekkillerinin eylemi planlamadığını, ani gelişen bir olay olduğunu ve lehine olan kanun hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

        Tutuksuz sanık Mertcan Avcı, hakkındaki suçlamayı reddederek, "Cinayetin gerçekleştiği bağ evi sürekli gittiğim, uğradığım bir yer. Abimin çağırması üzerine olay yerine gittim. Olaydan haberim yoktu. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından kararını açıkladı.

        Heyet, sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

            Heyet, sanık Avcı'ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

            Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'ya da "Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

            OLAY
            Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in 2020 yılında öldürülmesiyle ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

            Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.

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