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    • Yaşam
    • 12.03.2023 07:43
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    • 12.03.2023 07:43
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    İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli! Vapur seferleri yapılamıyor...

    Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da vurdu. İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. Konuya ilişkin Şehir Hatlarından açıklama geldi.

    Deniz ulaşımına lodos engeli!

    İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

    Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı) ve Üsküdar-Aşiyan seferlerinin lodos nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

    Anlık güncellenen iptal ve seferlerin "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği kaydedildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli! Vapur seferleri yapılamıyor...
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