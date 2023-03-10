İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde perde arkası aralandı!





KURAKLIK ALARMI

Türkiye genelinde iklimin değişmesiyle birlikte sıcaklıkların artması ve yağışların azalması, kuraklık endişesine yol açtı. İstanbul'da barajların su seviyesi, yüzde 35,42'ye kadar düşünce panik başladı. Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 10,74, Büyükçekmece'de yüzde 30,94, Darlık'ta yüzde 40,77, Elmalı'da yüzde 34,57, Istrancalar'da yüzde 24,89, Kazandere'de yüzde 6,77, Ömerli'de yüzde 52,27, Pabuçdere'de yüzde 6,69, Sazlıdere'de yüzde 33,26, Terkos'ta ise yüzde 31,83 olarak kaydedildi. Bu oran, son 9 yılda yaşanan en düşük 9 Mart tarihli ölçüm olarak kayda geçti. Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su metrelerce çekildi, doluluk oranı yüzde 30.94'e kadar düştü. Barajda geçen yıl bu aylarda doluluk oranı yüzde 94.45 olarak ölçülmüştü. Suların çekildiği Alibey Barajı'ndaki 3 araba ise hala kaldırılmadı. Kuraklık nedeniyle toprak çatladı. Uzmanlar, vatandaşlara su kullanımı konusunda tasarruflu olmaları yönünde uyarılar yaptı.