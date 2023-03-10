İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde perde arkası aralandı!

İstanbul Pendik'te 5 yıl önce kayıplara karışan Galatasaray kongre üyesi Tekin Uğurlu'nun cesedi, ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Başka bir soruşturmada ifade veren Mustafa Macit'in Uğurlu'nun cesedinin yerini söylemesiyle korkunç cinayetin perde arkası aralandı.
3 KİŞİYE DE 6'ŞAR YIL
Tekin Uğurlu'yu arkadaşı Melikşah Kalkan'ın alacak verecek meselesi yüzünden silahla öldürüp, ailesiyle birlikte cesedini parçalayarak 3 çöp poşetiyle gömdüğü ortaya çıktı. Acı gerçeğin ardından Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit'in 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer suç ortakları Beştaş Kalkan, Döne Kalkan ve Sakine Kalkan'ın ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 yıla kadar hapisleri istendi.
ÇINAR'A HAPİS ŞOKU!
İstanbul Karaköy'de oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, bir otelin restoranında yüksek sesle konuştuğu için kendisini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine direnerek, polis ve bekçilere saldırdı. Yargılandıkları davada karar çıktı. Çınar, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası ve 'Görevli memura hakaret' suçundan ise 10 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı. Çalıkoğlu'na ise 8 yıl 7 ay hapis cezası verildi.