İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde perde arkası aralandı!

TÜRK GAZETECİLER İÇİN BÜYÜK GURUR

İngiltere'de yaşayan Türk gazeteciler tarafından İngilizce olarak hazırlanan The Best Magazine, yayın hayatına "Merhaba" diyor. Genel Yayın Yönetmenliği'ni Hülya Özkoyuncu'nun, Yonca Tarman'ın ise Yazı İşleri Müdürü olduğu The Best Magazine, özel röportajlar, analizlerle okuyucularına çok önemli bilgiler aktaracak. Association of Turkish-British Journalists' (Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği) tarafından desteklenen dergi, iş dünyasından politikaya, turizmden magazine geniş bir yelpazeden haberlere yer verecek.