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    İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde perde arkası aralandı!

    İşadamı Tekin Uğurlu’nun arkadaşı Melikşah Kalkan tarafından silahla öldürüldüğü kesinleşti. Katili başka bir soruşturmada yargılanan Mustafa Macit ele verdi. Kalkan ve Macit hakkında müebbet istendi. İşte sizler için derlediğimiz 10 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Hiç ’Tekin’ değilmiş!

    İstanbul Pendik'te 5 yıl önce kayıplara karışan Galatasaray kongre üyesi Tekin Uğurlu'nun cesedi, ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Başka bir soruşturmada ifade veren Mustafa Macit'in Uğurlu'nun cesedinin yerini söylemesiyle korkunç cinayetin perde arkası aralandı.



    3 KİŞİYE DE 6'ŞAR YIL
    Tekin Uğurlu'yu arkadaşı Melikşah Kalkan'ın alacak verecek meselesi yüzünden silahla öldürüp, ailesiyle birlikte cesedini parçalayarak 3 çöp poşetiyle gömdüğü ortaya çıktı. Acı gerçeğin ardından Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit'in 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer suç ortakları Beştaş Kalkan, Döne Kalkan ve Sakine Kalkan'ın ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 yıla kadar hapisleri istendi.



    ÇINAR'A HAPİS ŞOKU!
    İstanbul Karaköy'de oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, bir otelin restoranında yüksek sesle konuştuğu için kendisini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine direnerek, polis ve bekçilere saldırdı. Yargılandıkları davada karar çıktı. Çınar, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası ve 'Görevli memura hakaret' suçundan ise 10 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı. Çalıkoğlu'na ise 8 yıl 7 ay hapis cezası verildi.



        KURAKLIK ALARMI
        Türkiye genelinde iklimin değişmesiyle birlikte sıcaklıkların artması ve yağışların azalması, kuraklık endişesine yol açtı. İstanbul'da barajların su seviyesi, yüzde 35,42'ye kadar düşünce panik başladı. Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 10,74, Büyükçekmece'de yüzde 30,94, Darlık'ta yüzde 40,77, Elmalı'da yüzde 34,57, Istrancalar'da yüzde 24,89, Kazandere'de yüzde 6,77, Ömerli'de yüzde 52,27, Pabuçdere'de yüzde 6,69, Sazlıdere'de yüzde 33,26, Terkos'ta ise yüzde 31,83 olarak kaydedildi. Bu oran, son 9 yılda yaşanan en düşük 9 Mart tarihli ölçüm olarak kayda geçti. Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su metrelerce çekildi, doluluk oranı yüzde 30.94'e kadar düştü. Barajda geçen yıl bu aylarda doluluk oranı yüzde 94.45 olarak ölçülmüştü. Suların çekildiği Alibey Barajı'ndaki 3 araba ise hala kaldırılmadı. Kuraklık nedeniyle toprak çatladı. Uzmanlar, vatandaşlara su kullanımı konusunda tasarruflu olmaları yönünde uyarılar yaptı.



        TÜRK GAZETECİLER İÇİN BÜYÜK GURUR
        İngiltere'de yaşayan Türk gazeteciler tarafından İngilizce olarak hazırlanan The Best Magazine, yayın hayatına "Merhaba" diyor. Genel Yayın Yönetmenliği'ni Hülya Özkoyuncu'nun, Yonca Tarman'ın ise Yazı İşleri Müdürü olduğu The Best Magazine, özel röportajlar, analizlerle okuyucularına çok önemli bilgiler aktaracak. Association of Turkish-British Journalists' (Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği) tarafından desteklenen dergi, iş dünyasından politikaya, turizmden magazine geniş bir yelpazeden haberlere yer verecek.



        TEL AVİV SAVAŞI
        İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelerine karşı "sivil itaatsizlik günü" kapsamında, ülke genelinde kitlesel protestolar başladı. İsrail polisi, eylemler nedeniyle TOMA ve atlı polislerle yoğun güvenlik önlemi aldı. Binlerce protestocu, Tel Aviv'in ana caddelerdeki polis barikatlarını aşarak kentin en merkezi Ayalon Otoyoluna çıktı ve yolu çift yönlü şekilde trafiğe kapattı.



            UMUTLARI ENKAZ ALTINDA
            Yaren Coşkun (14), serebral palsi yani beyin felci hastalığıyla dünyaya geldi. Yaşanan korkunç deprem, Adıyaman'daki evini enkaza çevirdi. Başkan Erdoğan'ın hediye ettiği robotik cihaz da hasar gören binada kalınca, Coşkun Ailesi'nin derdine dert eklendi. Baba Emrah Coşkun, "Yaren'in yürümesi için yeşeren umutlarımız bir anda tükendi. Benim ne kalacak bir yerim ne de onu karşılayabilecek imkanım var. İki gün egzersiz yapmazsa elleri şekil alıyor. Biz Yaren'i bu şekilde yaşatmaya çalışıyoruz" diyerek yardım istedi.



            BOZO'NUN VEFASI
            7.7 büyüklüğündeki ilk deprem, Hatay'ın Hassa İlçesi'ne bağlı Dermek Köyü'nü de yıktı. Depremin şiddetiyle Amanos Dağları'ndan kopan kayalar alabalık tesisinin de içinde bulunduğu 2 katlı binanın üzerine yuvarlandı. İşletme sahibi Mehmet Pilla'nın ölümüne yol açtı. Pilla'nın köpeği Bozo, enkaz başından bir an olsun ayrılmadı. ÖMER ÇETİN



            KALBİNE SAĞLIK
            Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Onur Koyuncu, depremde anne ve babasını kaybetti. Acısını bir kenara bıraktı, depremzedelere yetişti. Sözleri yüreklere işledi: Ben Antakyalıyım. Buraların çocuğuyum. Memleketimi bırakmadım. Ben de annemi babamı kaybettim. Ama buna rağmen ağlaya ağlaya çalıştım...



                ALTIN BULUŞ
                Maraş'ın Afşin İlçesi'nde enkaz kaldırma çalışmaları devam etti. Ziynet eşyalarını arayan Adem-İsmigül Ertuğrul çifti de çalışmaları izledi. Bu sırada şoke eden bir olay meydana geldi. Ekipler, Ertuğrul çiftinin 40 bin liralık altınlarına denk geldi! Aileye haber verildi. Eşyalarının bulunduğunu duyan İsmigül Ertuğrul, sevinçten baygınlık geçirdi.



                ELDE VAR YAŞAM
                Maraşlı Murat Pancar (46), depreme uykuda yakalandı. Ailesiyle enkaz altında kaldı. Yaşam boşluğu sayesinde depremin 50'nci saatinde kendi imkanlarıyla sağ çıktı. Yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Enkazı ellerimle kazdım. Kendim çıktım. İki kızımın ve eşimin kurtarılmasını sağladım. Bu asrın felaketiydi.



                NEREDESİN GAMZE
                Kahramanmaraş'taki deprem, taş üstünde taş bırakmadı. Kayış Ailesi de asrın felaketine uykuda yakalandı. Oturdukları 8 katlı Hilal Apartmanı'ndan saniyeler içinde yıkıldı. Baba Fatih (44) ve oğlu Mustafa (8) hayatını kaybetti, anne Ayşegül (40) ile kızı Fatmagül (21) kurtarıldı. Ancak binanın enkazının kaldırılmasına rağmen aile kızları Gamze'yi (16) bir türlü bulamadı. DNA örneği veren aile, "Ne olur kızımızdan güzel bir haber gelsin" diye ağladı. TOLGA YANIK



                    BU ACININ İ BENZERİ YOK
                    Hatay Defne'de Hatice Coşkun (57), enkazdan kurtarıldı. Ancak afetin 12'nci gününde eşi Şefik Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı. Tedavisi tamamlanan Coşkun, eşinin mezarını aradı taradı. Ancak bir türlü bulamadı. "Eşimin nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Kimsesizler mezarlığında mı, yoksa başka bir yerde mi?" diyerek en acı çağrıyı yaptı.



                    YARDIM ÜSSÜ
                    Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddeti iki depremin tüm bölgeyi sarstı. Saat 04.17'deki ilk depremin merkez üssü Pazarcık'tı. İlçe genelinde 13 çadır kentin kurulduğu açıklandı. Çocuklar için oyun alanları ve derslikler bile oluşturulurken Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şu açıklamayı yaptı: 4 bin konteynerden oluşan konteyner kent kuruyoruz ve tamamlanmak üzere. İlçemizde çadır ve yemek ihtiyacı yok. Elektrikte yüzde 100'ü sağladık, suda yüzde 80'i yakaladık. Doğal gazı getirdik ama güvenlik gerekçesiyle enkaz ve yıkım çalışmaları devam ettiği için veremiyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları bittikten sonra doğal gazı da vereceğiz.



                    AHH ÖĞRETMENİM
                    Asrın felaketi, Adana'da da yıkıma yol açtı. Ekim Apartmanı'ndan geriye, bir enkaz yığını kaldı. İşte o binada yaşayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Zuhal Taşkın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Genç öğretmen, sonsuzluğa uğurlandı. Dün de onlarca öğrencisi, soluğu mezarının başında aldı. Öğrencilerden Emirhan Şimşek'in sözleri, herkesi ağlattı: Herkes onu annesi gibi görürdü. Yanına gittiğimizde bizi bıkmadan, usanmadan dinlerdi. Dertlerimize ortak olurdu. Her zaman yanımızdaydı. Benim annem ve babam ayrı. Onlarla iletişimim az. Yaşadığım sıkıntıları Zuhal Hocama anlatırdım. Diğer arkadaşlarım da öyle. Kimse öldüğünü kabullenemiyor. 2 kızı enkazdan sağ çıkarılınca ümitlendik. Ama olmadı.



                        İSTİ'GAMET' DÜNYA
                        İş dergisi Forbes, "30 yaş altı 30 en parlak insanı" açıkladı. Türk oyun geliştirici Gökhan Kınay (27) ile Azeri Fidan Rustamlı (26), listede yer almayı başardı. Kınay, Trifles Games'i 2014'te açtı. Bir milyon dolar sermayeli şirket, son 3 yılda 200'den fazla oyun yazdı...



                        26 MİLYON DEVRETTİ
                        6 bilen çıkmayınca 26 milyon 661 bin lira devretti. 5 bilenler 67 bin 193'er, 4 bilenler bin 113'er, 3 bilenler 60'ar, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

                        9 CANLI
                        Antalya'da Seyran Deniz (67), böbrek hastasıydı. Nakil şarttı. 9 çocuğu da bağışçı olmak için birbiriyle yarıştı. Oğlu Orhan'ın böbreği tam uyum sağladı. Yeniden hayata bağlandı: Evlatlarımın hepsi bana can...

                        KARA HABER: 7 ÖLÜ
                        Malatya Darende'de Fikret Zaif'in (37) kullandığı kayısı yüklü kamyon, şarampole devrildi. Kazada Zaif ve oğlu Emir (11) ile birlikte Mustafa Öksüz (50), Osman Pirinç (35), Bayram Gür (36), Osman Ünsal (53), İbrahim Özbeg (27) can verdi. Zaif'in akrabası Selim Öcal, "Adıyaman Çelikhan'daki depremde de 23 yakınımızı kaybettik" dedi.

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                        ’Kumar’ masasında o gece neler yaşandı? Babacan...
                        Haberler Yaşam İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde perde arkası aralandı!
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