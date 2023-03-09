Kadınlar Günü'nde 'koca'man dehşet! İstanbul, Batman ve Malatya'da 3 kadın cinayete kurban gitti

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de durmak bilmedi. Batman'da vücut geliştirme antrenörü Murat Atılgan (38), boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Tuba Atılgan'ı (33) takip etti. Otobüs durağında beklediği sırada tabancayla kurşuna dizdi. Vücuduna isabet eden 11 kurşunla yere yığılan talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Bu sırada duraktaki 17 yaşındaki lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, hastaneye gönderildi. Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi'ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
ÖNCE BIÇAKLADI SONRA ATLADI
İstanbul Pendik'te 6 katlı binanın 5. katında oturan ve 2 yıldır evli olan Murat Yaşar (35), eşi Tülay Erşahin Yaşar'la (30) tartıştı. Olayın büyümesi üzerine koca, bıçakla eşini hayattan kopardı. Daha sonra evin penceresinden atlayarak canına kıydı. Malatya'da ise taksicilik yapan Ö.Y. imam nikahlı eşi Buse Ç. ile tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y. bıçakla eşini yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerine teslim oldu.
HAY'AT'A BAK!
Konya Ereğli'nde enteresan bir olay meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde atıyla giden 0,69 alkollü Ferdi Kocatürk, Aksoy kavşağında polis ekiplerince durdurulmak istendi. "Dur" ikazına uymayan kişi, Rasim Erel Caddesi atıyla istikametine doğru kaçmaya başladı. Kovalamacayla yakalanan Kocatürk'e, alkollü araç kullanmak, ikaza uymamak ve ters yönde araç kullanarak trafiği tehlikeye sokmaktan toplam 10 bin 111 lira idari para cezası uygulandı.
BABASI TUTTU ANNESİ BOĞDU
Muğla'da Gamze Sakallıoğlu (17), geçen yıl ölü bulundu. Baba Halil'in genç kızın hareketlerini kısıtladığı, anne Turcen'in ise dizleriyle üzerine çöküp elleriyle boğduğu belirlendi. Cani annenin koğuş arkadaşının gizli tanık oldu. Şunları söyledi: Anne, birden çok kişi ile birliktelik yaşadığını ve Gamze'nin bilgisi olduğunu söyledi. 'Görmeseydi, duymasaydı, beni de yakmazdı' dedi. Arzu KAYA