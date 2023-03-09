Kadınlar Günü'nde 'koca'man dehşet! İstanbul, Batman ve Malatya'da 3 kadın cinayete kurban gitti

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de durmak bilmedi. Batman'da vücut geliştirme antrenörü Murat Atılgan (38), boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Tuba Atılgan'ı (33) takip etti. Otobüs durağında beklediği sırada tabancayla kurşuna dizdi. Vücuduna isabet eden 11 kurşunla yere yığılan talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Bu sırada duraktaki 17 yaşındaki lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, hastaneye gönderildi. Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi'ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.



ÖNCE BIÇAKLADI SONRA ATLADI

İstanbul Pendik'te 6 katlı binanın 5. katında oturan ve 2 yıldır evli olan Murat Yaşar (35), eşi Tülay Erşahin Yaşar'la (30) tartıştı. Olayın büyümesi üzerine koca, bıçakla eşini hayattan kopardı. Daha sonra evin penceresinden atlayarak canına kıydı. Malatya'da ise taksicilik yapan Ö.Y. imam nikahlı eşi Buse Ç. ile tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y. bıçakla eşini yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerine teslim oldu.