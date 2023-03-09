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    Kadınlar Günü'nde 'koca'man dehşet! İstanbul, Batman ve Malatya'da 3 kadın cinayete kurban gitti

    Dünya Kadınlar Günü’nde de farklı şehirlerden vahşet haberleri geldi. İstanbul, Batman ve Malatya'da 3 kadın cinayete kurban gitti. İşte sizler için derlediğimiz 9 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Kadınlar Günü’nde ’koca’man dehşet

    Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de durmak bilmedi. Batman'da vücut geliştirme antrenörü Murat Atılgan (38), boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Tuba Atılgan'ı (33) takip etti. Otobüs durağında beklediği sırada tabancayla kurşuna dizdi. Vücuduna isabet eden 11 kurşunla yere yığılan talihsiz kadın, hayatını kaybetti. Bu sırada duraktaki 17 yaşındaki lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, hastaneye gönderildi. Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi'ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

    ÖNCE BIÇAKLADI SONRA ATLADI
    İstanbul Pendik'te 6 katlı binanın 5. katında oturan ve 2 yıldır evli olan Murat Yaşar (35), eşi Tülay Erşahin Yaşar'la (30) tartıştı. Olayın büyümesi üzerine koca, bıçakla eşini hayattan kopardı. Daha sonra evin penceresinden atlayarak canına kıydı. Malatya'da ise taksicilik yapan Ö.Y. imam nikahlı eşi Buse Ç. ile tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y. bıçakla eşini yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerine teslim oldu.



    HAY'AT'A BAK!
    Konya Ereğli'nde enteresan bir olay meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde atıyla giden 0,69 alkollü Ferdi Kocatürk, Aksoy kavşağında polis ekiplerince durdurulmak istendi. "Dur" ikazına uymayan kişi, Rasim Erel Caddesi atıyla istikametine doğru kaçmaya başladı. Kovalamacayla yakalanan Kocatürk'e, alkollü araç kullanmak, ikaza uymamak ve ters yönde araç kullanarak trafiği tehlikeye sokmaktan toplam 10 bin 111 lira idari para cezası uygulandı.



    BABASI TUTTU ANNESİ BOĞDU
    Muğla'da Gamze Sakallıoğlu (17), geçen yıl ölü bulundu. Baba Halil'in genç kızın hareketlerini kısıtladığı, anne Turcen'in ise dizleriyle üzerine çöküp elleriyle boğduğu belirlendi. Cani annenin koğuş arkadaşının gizli tanık oldu. Şunları söyledi: Anne, birden çok kişi ile birliktelik yaşadığını ve Gamze'nin bilgisi olduğunu söyledi. 'Görmeseydi, duymasaydı, beni de yakmazdı' dedi. Arzu KAYA



        129 MİLYON DEVRETTİ
        6+joker bilen çıkmayınca 129 milyon 672 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 689 bin lira kazandı. 4 bilenler 3 bin 606'şar, 3 bilenler 232'şer, 2 bilenler ise 22'şer lira alacak.



        7.7 MİLYON DEVRETTİ
        5+1 bilen çıkmayınca 7 milyon 764 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 689'ar, 4+1 bilenler bin 63'er, 4 bilenler 84'er, 3+1 bilenler 44'er, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 18'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 9'ar lira alacak.



        İNGİLİZ AKLI
        İngiliz Reuters, Altılı Koailisyon Masası'na akıl verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından hemen önce başlayan krizler şimdilik durdurulmuş gibi görünse de Reuters, İyi Parti ile HDP'nin açık şekilde yan yana gelmesinin seçmeni etkileyeceğini belirtti. Demirtaş'ın davetlerinin erken yapıldığını ve bunun hata olduğuna dikkat çekildi. Reuters, "HDP ve İyi Parti ilişkisi için ince bir dengenin şart olduğu ortada" ifadesi kullanıldı.



            FRANSA KAYBETTİ
            Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un geçtiğimiz hafta Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretlerde sert tepkiler görmesi, Fransızlar'ı da endişelendirdi. Türkiye'nin Afrika'da elde ettiği kazanımların Afrika devletlerini cesaretlendirdiğini belirten uzmanlar, "Fransa için artık zor süreç başladı. Çünkü Afrika artık Fransa'yı dost görmüyor" yorumunu yaptı. Fransız Cheikh Fall, "Fransa hala Afrika'ya küçümseyici bir tavırla bakıyor. Ancak Afrika artık bunu umursamıyor" dedi.



            KARA TOPRAK
            Yüzyılın afeti Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nde de büyük yıkıma yol açtı. Depremle birlikte heyelan da yaşandı. İncirli mezrasındaki tek katlı 15 evin bir çoğu, yanlarındaki ahırlar ve araçlarla tamamen toprak altında kaldı. Yüzeyde kalan birkaç evin ise tamamen yıkıldığı anlaşıldı. Evler tek katlı olduğu için vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Hayatta kaldı.



            FAY CANINA
            İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri'nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, inceleme yapmak için deprem bölgesine gitti. Büyük yıkıma neden olan Çardak fayının 12 bin yıldır uyuduğunu söyledi. Yaltırak, "Çardak fayı üzerindeki deprem dünya deprem literatüründe önemli bir yer tutacak. Araştırmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



                MASAL 'TEST'ANI
                Depreme Hatay'da yakalanan Bakkaylı Ailesi'nin yoğun bakımda bulunan 7 aylık kızları Masal, sağlığına kavuştu. Aile, kızlarının Konya'da hastane olduğunu duydu. Hemen Konya'ya koştu. Bebeklerine kavuşabilmek için DNA testinin sonucunu beklemeye koyuldu. Anne Nesrin Bakkaylı "1 aydır yavrumu göremiyorum. Ona kavuşmak doya doya koklamak için can atıyorum" diye konuştu. TOLGA YANIK



                'ANA'VATAN
                Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'tı. Pazarcık İlçesi de depremde büyük hasar aldı. Bölgede kurulan çadırkentin dün ziyaretçileri vardı. Bir grup kadın astsubay, Pazarcık İlçesi'nde çadır kentte yaşayan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sürpriz ziyaret yaptı. Kadın Astsubaylar, bir süre sohbet ettikleri kadınlara karanfil dağıttı. Ayrıca çadır kentteki çocuklarla da yakından ilgilenip onlarla oyunlar oynadı. Depremzedeler "Askerimiz her daim yanımızda" açıklamasını yaptı.



                KONYA BÜYÜK ŞEHİR
                Konya Büyükşehir Belediyesi depremden sonra Hatay'da yaşamı normale döndürmek için yapılan çalışmalara büyük katkı sağladı. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şu açıklamaları yaptı: KOSKİ Hatay'da bugüne kadar 1.089 bakım-onarım, 4.868 metre içme suyu hattı, 4.789 metre kanalizasyon hattı yaptı. Bölgeye 48 TIR paketli su gönderdik. Antakya ve Defne ilçelerinde hat onarımlarına devam ediyoruz. KOSKİ ekiplerimiz Hatay'ın su sorununu tamamen çözmek için gece gündüz çalışıyor.



                    A'FIRIN' SİZE
                    Kahramanmaraşlı hasan (51), Servet (48) ve Emrah Akkuş (45) kardeşler fırıncıydı. Azerbaycan, İran ve Ukrayna'da ekmek üretim tesisleri vardı. Ancak depremi duyar duymaz işi gücü bıraktı. Soluğu memleketlerinde aldı. Hasar almayan fırınlarını yeniden açtı. Kente doğal gazın yeniden verilmesinin ardından üretim kapasitelerini 40-42 bine çıkarttı. Hasan Akkuş "Bugün birlik beraberlik zamanı, tek yürek olma zamanı, bu acıları hep beraber paylaşıp, sarıp, bu sıkıntıları hep beraber atlatacağımız zaman" açıklamasını yaptı.



                    KONTEYNER SAHASI
                    Asrın elaketi, 11 ili yıktı. Onlar arasında Malatya da vardı. Devlet, depremzede vatandaşlar için düğmeye bastı. AFAD, depremden sonra barınma sorununu çözmek için çalışmalarını hızlandırdı. İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda kurulan konteyner kentte çalışmalar tamamlandı. 25 futbol sahası büyüklüğündeki alana mevsim koşullarına uygun ve yalıtımlı konteynerler taşındı. Elektrikli ısıtıcı, ocak, sıcak su, mutfak ve banyonun yer aldığı konteynere depremzedelerin taşınma süreci başladı.



                    HAYRET PİSİ
                    Hatay'daki Akıllı Apartmanı depremde yıkıldı. Enkazda kalan Duman isimli kedi mucizeye imza attı. 1 ay sonra sağ çıktı. Duman sahibi Buse Polat'a teslim edilirken bir mucizeye de Şila imza attı. Hatay'da yıkılan binanın altında kalan Şila, 1 ay sonra sağ çıktı. Doğum da yapmıştı. Şila ve 3 yavrusu sahibine teslim edilirken ekipler "28 gün nasıl içeride kalmış inanılılır gibi değil" ifadesini kullandı.



                        GÖR NURU!
                        İstanbul'da Şevval Nur Beyter (16), arkadaşına mesaj attı. "Başım belada, 8 bin lira lazım" yazdı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı! Aile, 19 gündür evladını arıyor...

                        ÜNİVERSİTE SINAVLARI
                        Afet bölgesi olan 11 ildeki öğrencilerden sınav ücreti alınmayacak. 12. sınıf ikinci dönem konuları sorulmayacak.

                        SAĞANAK GELİYOR
                        Uzmanlar, beklenen müjdeyi verdi: Tüm yurtta yağmur yağacak! Hafta sonu İstanbul'da sağanak olacak.

                        NE YAPTIN KAPTAN
                        İstanbul Kadıköy- Beşiktaş vapurunun kaptanı, sokak köpeği olduğu gerekçesiyle dün sabah saat 09.15'te yapılması planlanan seferi iptal etti. Vapurdaki yolcular, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir anons daha yapan kaptan, vapurdan inilmesini istedi. Yolcular ise kaptana büyük tepki gösterdi.

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                        Devreye Amerika girdi
                        Haberler Yaşam Kadınlar Günü'nde 'koca'man dehşet! İstanbul, Batman ve Malatya'da 3 kadın cinayete kurban gitti
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