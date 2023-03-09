Türkiye'nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayetinin perde arkası aralandı: Kan donduran detaylar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu geçen yıl ocak ayında yatağında ölü bulundu. Sır ölümün ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Genç kızın boynunda kızarıklıklar bulunması cinayet ihtimalini güçlendirdi. Nitekim Adli Tıp Kurumu, talihsiz kızın cilt altında kanama, çene altındaki kemikte kırık olduğunu belirledi. Adeta boğulmuş gibiydi.
SAVCILIK EVE ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİNİN GİRMEDİĞİNİ BELİRLEDİ
Kızının cansız bedenini yatakta bulan anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun ifadesi alındı.
Anne Turcen, sabah tuvalete giderken o saatte işe gitmiş olması gereken kızının ayakkabısının evin önünde fark etmesi üzerine odasına gittiğini ve öldüğünü fark ettiğini söyledi. Savcılık, eve üçüncü bir kişi girmediğini belirledi.
ODA, SOBA VE ŞARJ KABLOSU DETAYI
Soruşturma kapsamında Gamze'nin bulunduğu odayı normalde hiç kullanmadığı tespit edildi. Savcılık, havanın soğuk olduğunu ve soba dahi yanmayan odada genç kızın kalmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı.