Türkiye'nin konuştuğu Gamze Sakallıoğlu cinayetinin perde arkası aralandı: Kan donduran detaylar

Ağzından laf kaçırdı. Birden çok kişi ile birliktelik yaşadığını ve Gamze'nin bundan bilgisi olduğunu söyledi. 'Görmeseydi, duymasaydı, beni de yakmazdı'' dedi. Gamze'nin kendisini gördüğü şeyler ile tehdit ettiğini söyledi" dedi.