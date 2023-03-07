Seçim takvimi nasıl işleyecek? 2023’te hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? İllere göre milletvekili sayıları sıralı tam liste

11-17 Mart'ta istifa edecek bürokrat, il ilçe başkanları istifalarını sunacak.17 Mart'a kadar aday müracaatları alınacak. Bu kapsamda daha önce istifa eden il ve ilçe başkanlarına yenileri de eklenecek.

YSK AÇIKLADI: HANGİ İL KAÇ VEKİL ÇIKARIYOR?

YSK'nın illerin çıkaracağı milletvekili sayıları ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 4 ilin 18'den fazla milletvekili çıkaracağı belirtilirken, kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri dikkate alınarak hesaplandığı belirtildi. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili dağılımı ve son dakika haberinin detayları...