Seçim takvimi nasıl işleyecek? 2023'te hangi ilden kaç milletvekili çıkacak? İllere göre milletvekili sayıları sıralı tam liste
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere adım adım yaklaşırken, YSK'nın seçim takvimine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart'ta seçim kararı alacak ve bu karar Resmi Gazete'de yayımlanacak. 81 ilin toplamında 600 milletvekili çıkarılacak. Peki hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaçar milletvekili olacak? İşte 2023 seçimleri illerin milletvekili sayıları...
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısından ardından yaptığı açıklamada 10 Mart itibariyle seçim kararı alacağız dedi. Bu kararla resmi olarak seçim süreci başlayacak. Normalde bu kararın 48 saatte Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor, Ancak Başkan Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi kararın hemen ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak.
6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından, afet bölgesine ilişkin merak edilen sorular var. Afetin vurduğu 11 il ve 62 ilçede YSK heyeti incelemeleri tamamladı. Yapılan incelemelere göre afet bölgesinde seçim yapılmasına engel bir durum yok. Afet bölgesinden ayrılan vatandaşların, nüfus müdürlüklerine giderek nüfus kayıtlarını aldırması gerekiyor.
VEKİL SAYILARINDA DÜŞÜŞ OLMAYACAK
Deprem sonrası 11 ilde seçime yönelik nasıl bir uygulama olacağı tartışıldı. Deprem sonrası evi yıkılan, ağır hasar alan ve şehrini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar için her ihtimal masaya yatırıldı. Deprem nedeniyle şehirlerdeki göç sebebiyle milletvekili sayısı tartışmaları da gündeme geldi. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre Deprem bölgesindeki vekil sayısını düşürmek yerine var olan sayıyı korumaya yönelik adımların atılması bekleniyor. TÜİK tarafından 6 Şubat 2023'te YSK'ya sunulan nüfus sayımına göre milletvekili aday dağılımı gerçekleştirilecek.
SEÇİM TARİHİ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ocak tarihli AK Parti Grup toplantısında seçim tarihi için 'yeter, söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz" sözleriyle 14 Mayıs'ı işaret etmişti.
Peki, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta olması durumunda seçim süreci nasıl işleyecek? Başkan Erdoğan seçim kararı için 10 Mart'ı işaret etti.
Seçim kararı alındıktan sonra 11 Mart'ta seçim kararı Resmi Gazete'de ilan edilecek.
11-17 Mart'ta istifa edecek bürokrat, il ilçe başkanları istifalarını sunacak.17 Mart'a kadar aday müracaatları alınacak. Bu kapsamda daha önce istifa eden il ve ilçe başkanlarına yenileri de eklenecek.
YSK AÇIKLADI: HANGİ İL KAÇ VEKİL ÇIKARIYOR?
YSK'nın illerin çıkaracağı milletvekili sayıları ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 4 ilin 18'den fazla milletvekili çıkaracağı belirtilirken, kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri dikkate alınarak hesaplandığı belirtildi. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak? İşte il il milletvekili dağılımı ve son dakika haberinin detayları...