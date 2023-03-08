Durakta beklerken boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

KIZ ÖĞRENCİ YARALANDI

Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı.

EVİNİ ATEŞE VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, Tuba Atılgan'ın cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.