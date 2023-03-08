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    • Yaşam
    • 08.03.2023 12:14
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    • 08.03.2023 12:14
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    Durakta beklerken boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

    Batman’da 33 yaşındaki Tuba Atılgan, Dünya Kadınlar Günü’nde durakta otobüs beklerken, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Murat Atılgan (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırı sırasında durakta bulunan lise öğrencisi bir kız da seken kurşunla yaralandı.

    AJANSLAR
    Kadınlar Günü’nde eski eşi tarafından öldürüldü

    Batman'da bir kadın, boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

    PEŞİNE DÜŞTÜ
    Sabah saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde Murat Atılgan, takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi Tuba Atılgan'a, otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti.

    KIZ ÖĞRENCİ YARALANDI
    Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı.

    EVİNİ ATEŞE VERDİ
    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, Tuba Atılgan'ın cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.

    Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi'ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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