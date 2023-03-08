Durakta beklerken boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Batman'da bir kadın, boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
PEŞİNE DÜŞTÜ
Sabah saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde Murat Atılgan, takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi Tuba Atılgan'a, otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti.
KIZ ÖĞRENCİ YARALANDI
Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı.
EVİNİ ATEŞE VERDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, Tuba Atılgan'ın cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.
Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi'ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.