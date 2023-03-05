Uzman isimden Maraş depremi sonrası çarpıcı tespit: Yapısal hatalar, çürük beton, zayıf zemin ve perde duvar...





"YIKILAN BİNALARDA YAPISAL TASARIM HATALARI DA VAR"

Prof. Dr. Kadir Güler, yıkılan binalarda yapısal tasarım hataları da olduğunu belirterek, "İnşaat mühendislerinin tasarım yaparken, 'Mimarın çizgisi değişmez' ilkesini terk etmeleri gerekiyor. Mühendislerin yapısal tasarımdan taviz vermemeleri gerekiyor çünkü iyi bir taşıyıcı sistem tasarımı son derece önemli. Depremde yıkılan ve ağır hasar gören binalarda, dayanıksız beton, zayıf donatı işçiliği yanında, yapısal tasarım hataları da var. Hep inşaat mühendisleri, müteahhitler, yapı denetim firmaları suçlanıyor. Hasar görme ihtimali yüksek binalarda, bir şekilde rolü olan herkesin- kamu otoritesi, mahalli idareler dahil- farklı seviyelerde payı ve sorumluluğu var. Binalarda iyi bir taşıyıcı sistem tasarımı için, mimari projelerin de buna imkan sunması lazım. Mimari projelerde, inşaat mühendislerinin taşıyıcı sistem tasarımına ilişkin talepleriyle, gerekli düzeltmeler yapılması, konsensüs sağlanması lazım. Mimarlar mesleğini icra etsin, uygun tasarımlar yapsın, özgün cepheler oluştursun ama artık taşıyıcı sistem düzensizliğine neden olan kapalı çıkmaları terk etmeliyiz. Çünkü kapalı çıkmalar nedeniyle, bina çevresine perde yerleştirilememesi ve oluşan diğer taşıyıcı sistem düzensizlikleri, depremlerde önemli yapısal hasarların oluşmasına neden oluyor. Bu konu, imar planlarıyla da doğrudan ilgili bir durum. İmar planlarında bu doğrultuda düzenleme yapılması gerekli. Kapalı çıkma olmaksızın da mimarlar cephelere özgünlük verebilir" şeklinde konuştu.