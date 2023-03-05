Uzman isimden Maraş depremi sonrası çarpıcı tespit: Yapısal hatalar, çürük beton, zayıf zemin ve perde duvar...

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Güler, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yaptığı incelemelerde, binaların dayanıklılığını artıran ve göçme engelleyen perde duvar sisteminin eksik olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Güler, "Zayıf zemine inşa edilmiş 8-12 katlı binaların taşıyıcı sistemlerinde, yeterli oranda betonarme perde duvar kullanılmamış" dedi.
İTÜ İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Güler Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki incelemeleriyle ilgili değerlendirme yaptı. Prof.Dr. Güler, binaların dayanıklılığını artıran ve göçmesini engelleyen 'perde duvar' sisteminin eksikliğine dikkat çekerek, TOKİ'nin inşa ettiği, düşey taşıyıcıları sadece perdelerden oluşan tünel kalıp sistem binalarda bu nedenle hasar meydana gelmediğine dikkat çekti.
"ZAYIF ZEMİNE İNŞA EDİLEN 8-12 KATLI BİNALAR GÖRDÜM"
Prof. Dr. Kadir Güler, zayıf zemine inşa edilen binalarda göçme ve ağır hasarlar meydana geldiğini belirterek, "Zemin katlarda dükkan olması, hiçbir bölme duvarı olmaması, kat yüksekliğinin fazla olması ve bazen asma katların yapılmış olması nedeniyle, taşıyıcı sistemleri düzensiz hale gelmiş. Bunlara bağı olarak da yumuşak ve zayıf kat, çoğunlukla ikisinin de birlikte olduğu kat mekanizması oluşmuş veya binaların toptan göçmesi söz konusu olmuştur" dedi.
Bölgede genellikle beton dayanıklılığın düşük olduğunu ifade eden Prof.Dr. Güler, "Kolayca dağılabiliyor, ufalanabiliyor. Donatı işçiliği hep aynı, zayıf. Kolonlarda sargı etkisi göstermeyen, 90 derece kancalar nedeniyle kolayca açılan enine ve yatay donatıların (demir sargıların) yaygın olduğunu gördük. Ama gerek Adıyaman'da ve gerekse Maraş'ta benim gözlemlediğim, zayıf zemine inşa edilmiş 8-12 katlı binalar. Maraş'ta eski Maraş bölgesi, Adıyaman'da şehir merkezi, buralarda ayakta duran binalar da var. İş dönüp dolaşıp mühendislik hizmetinin verilmesinin önemine geliyor" diye konuştu.