Asrın felaketine Ebrar Sitesi'nde yakalanan depremzede yaşadıklarını anlattı: "Kendimi aşağıda buldum"

"KENDİMİ AŞAĞIDA BULDUM"

24 yıl yaşadığı Kahramanmaraş'ı depremin ardından tanıyamadığını dile getiren Karagün, "Depremin saat 04.17'de olduğunu söylüyorlar. O sırada ben, ağabeyim ve kardeşim aynı odada yatıyorduk. Depremin olduğu saatte biz uyandık. Uyandığımızın üzerinden çok fazla geçmeden 3-4 saniye içerisinde kafamı çevirdim ve duvarların kırıldığını gördüm. Ondan sonra zaten bir anda bina yıkıldı. Kendimi aşağıda buldum. Ağabeyim ve kardeşimde de çok fazla bir şey yok. Bende de çok fazla bir şey yok. Sadece sağ bacağımda sıkışmadan dolayı ödem oluşmuş. O da şu anda iyileşiyor. Şu anda iyiyim, bir sıkıntım yok.