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    • Yaşam
    • 05.03.2023 09:58
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    • 05.03.2023 09:58
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    Taksim'de taksiciyle turist arasında indi bindi ücreti tartışması

    İstanbul Beyoğlu'nda bir taksici ile turist arasında indi bindi ücreti nedeniyle tartışma yaşandı. Taksimetrenin 17 lira yazdığını söyleyen turist indi bindi ücreti olan 40 lirayı vermek istemedi. Taksi şoförü o anları cep telefonuyla kaydetti.

    DHA
    Taksiciyle turist arasında indi bindi ücreti tartışması

    Beyoğlu Taksim'de turist yolcu ile taksici arasında indi bindi ücreti nedeniyle yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Taksim Meydan'da 3 Mart Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. Taksim'den taksiye binen kadın turist kısa süre sonra inmek istedi. Taksi şoförü alt geçitte otomobili durdurdu. Taksici kısa mesafenin ücretinin 40 llira olduğunu söyledi. Kadın ise taksimetrede 17 lira yazdığını ve taksimetrede yazan ücreti vereceğini söyledi. Bunun üzerine müşteri ile taksici tartışmaya başladı. Taksi şoförü tartışma anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, taksicinin kadının kolundan tutarak polise gideceklerini söylediği, turistin ise ayağıyla taksinin kapısını açık tutarak gitmek istemediğini söylediği görülüyor.

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    Haberler Yaşam Taksim'de taksiciyle turist arasında indi bindi ücreti tartışması
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