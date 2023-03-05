FİGEN ÇOBAN'IN ÖLÜMÜNE AİLE BOYU GÖZALTI! Kendisini ateşe veren Figen Çoban'ın eşi Mehmet Çoban, Süleyman Çoban ve Hatice Çoban gözaltında

İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Çoban'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.