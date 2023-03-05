Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rüzgarın; bu gece saatlerinden sonra Hatay, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde zamanla bölgenin diğer illerinde yarın (Pazartesi) akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat), Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90) km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.