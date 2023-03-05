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    • Haberler
    • 05.03.2023 16:32
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    • 05.03.2023 16:32
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya yönelik vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına yarın saat 03.00'te başlayıp, saat 18:00'de sona ermesi bekleniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rüzgarın; bu gece saatlerinden sonra Hatay, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde zamanla bölgenin diğer illerinde yarın (Pazartesi) akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat), Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90) km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.


    Kuvvetli rüzgar ile fırtınanın yarın saat 03.00'te başlayıp, saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor.
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    Haberler Haberler Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Deprem bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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