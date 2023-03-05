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    • Yaşam
    • 06.03.2023 02:23
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    • 06.03.2023 02:28
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    Depremin vurduğu İskenderun'da lodos nedeniyle deniz yükseldi, caddeler göle döndü

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı. Kaymakamlık deniz yükselmesinin lodos kaynaklı olduğunu duyurdu.

    Deniz yükseldi, caddeler göle döndü

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından deprem bölgelerinde olumsuzsuz hava koşullarına ilişkin yaptığı uyarıların ardından gece geç saatlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına etkili olmaya başladı.

    İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle denizde yükselme meydana geldi. Deniz suyunun yükselmesi sonucu balıkçı barınağından başlayarak birkaç yüz metre çevresinde baskınlar oluştu.



    Atatürk Anıt Alanı ve Atatürk Caddesi su altında kalırken, yakındaki sokaklarda da olumsuzluklar yaşandı.

    Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle İskenderun'un bazı bölgelerinde yarık ve göçüklerin oluştuğu caddeler, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

    LODOS KAYNAKLI
    İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de sahil bandında su seviyesi yükselmesine dair açıklama yaptı.

    Demiryürek, su seviyesindeki yükselmenin lodos kaynaklı olduğuna işaret etti.

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