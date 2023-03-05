Deprem Afet Konteynerleri İstanbul'da 39 ilçede hazır! Deprem Afet Konteynerleri nasıl kullanılır, içinde ne var, anahtarları nerede?

YAŞAM YOĞUNLUĞUNUN YÜKSEK OLDUĞU TOPLU KULLANIM ALANLARINDA VAR

Zeytinburnu'nda 15 afet istasyonu olduğunu söyleyen Belediye Arama Kurtarma Ekip Lideri Şakir Ali Okuyucu, "Afet istasyonlarımız genelde yaşam yoğunluğunun yüksek olduğu toplu kullanım alanı olan hastane ve okulların bahçelerinde bulunuyor. Afet istasyonlarının kullanım amacı ise o bölgede basit arama kurtarma eğitimi almış, hafif seviye arama kurtarma eğitimi almış gönüllüler ve gerekli hallerde herhangi bir vatandaşın afet olduğu andan itibaren istasyonu aktif hale getirip içinde bulunan jeneratör, kırıcı alet, kazma, kürek, gibi basit ve çok ağır arama kurtarma ihtiyacı olana kadar durumu idare edebilecek malzemelerle donanmış bir istasyon. Bu istasyonun bilgileri 3 ayda bir güncellenir. İçindeki malzemelerin periyodik bakımı yapılır. Süreye tabi olan pil, statik ipler gibi malzemelerin değişimleri yapılarak yılda bir defa da konteynerin korozyon durumu kontrol edilip boyası ve kilitlerinin değişimi yapılarak sürekli olarak afete hazır tutulur" ifadelerini kullandı.