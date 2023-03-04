Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.03.2023 13:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2023 13:25
    ABONE OL

    Hatay Valiliği'nden 'su' açıklaması! Sosyal medya provokatörlerine karşı harekete geçildi

    Hatay Valiliği: Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir.

    Hatay Valiliği’nden ’su’ açıklaması!

    Hatay Valiliği'nden, 'İçme suyu ihtiyacı var' şeklindeki haberler ile ilgili bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır." denildi.

    "ŞEBEKE SUYUNDA SORUN YOK"
    Hatay Valiliği'nin açıklaması şöyle:

    "Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

    "YETERLİ STOK MEVCUT"
    İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal Medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başım Belada dizisi
    Haberler Yaşam Hatay Valiliği'nden 'su' açıklaması! Sosyal medya provokatörlerine karşı harekete geçildi
        SON DAKİKA