Depremzede çocuklar Türk Hava Yolları’nın 400’üncü uçağı ‘Tek Yürek’te buluştu

Türk Hava Yolları'nın 'Tek Yürek' ismini verdiği 400'üncü uçağı Airbus A350-900, depremzede çocuklar için havalandı. Depremzede çocukları ve ailelerin misafir olduğu uçak İstanbul'dan İzmir semalarına gidip döndü.
Türk Hava Yolları, filosuna kattığı 400'üncü uçakla, depremzede çocuklar ve ailelerine özel sefer gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Türk Hava Yolları üst düzey yöneticileri ve İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten'in katılımlarıyla gerçekleşen uçuşta Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'den tahliye edilip İstanbul Sancaktepe KYK yurdunda misafir edilen 169 depremzede çocuk ve 106 anne- baba için özel program yapıldı.
Türk Hava Yolları, uçak içi ikram olarak çocukların sevebilecekleri özel menüler (hamburger, pizza, et dürüm, çilekli çikolata ve peynirli kanepe) hazırlattı. Hazırlanan özel menüler, bayrak taşıyıcının yöneticileri tarafından depremzede çocuklara ikram edildi. Uçuş esnasında pilotlar geçiş güzergahları konusunda misafirleri bilgilendirdi. Uçuş sonrası, 400'üncü uçağın ilk seferine katılan küçük misafirlere günün anısına özel hediyeler verildi.
"THY OLARAK YARALARI SARMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat şunları söyledi;
"Türk Hava Yolları bu sene çok güzel bir performans gösterdi; ülkemize 16 milyar dolar ihracat yaptı, 2,7 milyar dolar karımız oldu. Ama tabi buna sevinemedik. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem maalesef büyük yaralar açtı. Biz de THY olarak yaraları sarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu da onun küçük bir parçası. 169 çocuk, 106 veli ile bir saatlik bir uçuş yapıp Kurtuluş Savaşı'nın simgesi Çanakkale'nin üzerinden geçeceğiz. Bu çocuklarımızın yüzünü güldürmek için bugün elimizden geleni yapacağız. Tek Yürek ismini de 8 bin çalışan arkadaşımız seçti. Çok anlamlı bir isim; milletimle, ülkemle gurur duyuyorum. Böyle sıkıntılı anlarda bir araya gelebiliyor. Milletimiz için çok önemli bir hasret ve vasıf. Tek yürek bir nevi bunu da simgeliyor"