Kendi kullandığı ticari aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç orta refüje çarparak devrildi. Kazada ticari aracın camından dışarı savrulan sürücü Adem Ateş kendi kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

ÖN CAMDAN FIRLADI!

Saat 02.15 sıralarında Yıldırım Mahallesi Şehit Kâmil Balkan Caddesi'nde, Adem Ateş (44) kontrolündeki 34 NA 0381 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.