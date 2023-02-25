Depremin ardından bölgeden tahliye olan on binlerce afetzede Türkiye'nin dört bir yanında misafir ediliyor

Diğer illerde konaklayan depremzede sayıları ise şu şekilde:

Denizli'de 12 bin 345, Tokat'ta 12 bin 318, Isparta'da 12 bin 54, Manisa'da 12 bin 24, Tekirdağ'da 11 bin 500, Sakarya'da 11 bin 366, Yozgat'ta 11 bin 205, Afyonkarahisar'da 10 bin 850, Kırşehir'de 10 bin 661, Karaman'da 10 bin 300, Kırıkkale'de 10 bin 250, Niğde'de 10 bin 100, Çorum'da 7 bin 322, Ordu'da 6 bin 982, Amasya'da 6 bin 500, Uşak'ta 6 bin 370, Kütahya'da 6 bin 260, Burdur'da 6 bin 155, İzmir'de 6 bin, Erzurum'da 5 bin 741, Giresun'da 5 bin 731, Çanakkale'de 5 bin 710, Yalova'da 5 bin 620, Siirt'te 5 bin 530, Bitlis'te 5 bin 468, Bolu'da 5 bin 151, Zonguldak'ta 5 bin 100, Bingöl'de 5 bin 58, Muş'ta 5 bin 50, Düzce'de 4 bin 62, Aksaray'da 3 bin 810, Erzincan'da 3 bin 743, İstanbul'da 3 bin 701, Edirne'de 3 bin 605, Kastamonu'da 3 bin 525, Karabük'te 3 bin 500, Rize'de 3 bin 430, Bilecik'te 3 bin 293, Ağrı'da 2 bin 977, Çankırı'da 2 bin 940, Kırklareli'nde 2 bin 756, Sinop'ta 2 bin 275, Kars'ta 2 bin 100, Artvin'de 2 bin 12, Bartın'da 1890, Gümüşhane'de 1684, Iğdır'da 1558, Hakkari'de 1520, Tunceli'de 1481, Bayburt'ta 1140, Ardahan'da 718, Batman'da 500, Şırnak'ta 433. depremzede konaklıyor.

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