133 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Melisa Ülkü'nün tek bir çikolata ile hayata tutunduğu ortaya çıktı: Mucizesin

Türk, Elbistan Devlet Hastanesi'nde ilk ve acil müdahalenin yapıldığı alanda görev almaya başladığını belirterek, enkazdan çok fazla hastanın geldiğini dile getirdi.

Görevlendirildiği Elbistan Devlet Hastanesine çok sayıda depremzedenin getirildiği ifade eden Türk, "Durumları kötü olanlar fazlaydı. Gelenlere müdahale ediyorsun. Sonra yer açmak için hastayı başka bir alana gönderiyorsun. Önceliği daha ağır hastalara veriyorduk. Orada mecburen triaj yapmak zorunda kaldık." dedi.

Meslek hayatında bu kadar büyük çapta bir afetle hiç karşılaşmadığını belirten Türk, deprem bölgesindeki durumun dışarıdan göründüğü gibi olmadığını aktardı. Türk, "Yani ben şey düşünmüştüm; gideriz, hastanemiz var, sırasıyla gelen herkese müdahale ederiz ama öyle bir şey değilmiş. Düşündüğümüz gibi değilmiş, maalesef. Çok çok kötüydü." diye konuştu.

MELİSA ÜLKÜ İLE NE KONUŞTULAR

Olumsuzluklara rağmen kendilerini mutlu eden olayların da yaşandığını ifade eden Türk, "mucize" olarak nitelediği enkazdan 133 saat sonra sağ çıkarılan Melisa Ülkü ile aralarında geçen diyaloğu da şöyle anlattı: