Görenler UFO sandı! Niğde'de mercek bulutu...

Niğde'de gökyüzünde sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü.

Bulut, Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri, Karakapı, Divarlı beldeleri ile Kayırlı köyü çevresinde görüldü. Pek çok kişi bu doğa olayını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.