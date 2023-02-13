ABD sonunda sessizliği bozdu dünya ayağa kalktı "Evet tanımlanamayan bir cisim düşürdük" UFO açıklaması sonrası teori var cevap yok

"Cismin rotası ve rakımı, sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere endişelere yol açtı. Bu atış için seçilen yer, bize enkaz kurtarma şansını artırırken, yerdeki insanların etkilenmesinden kaçınma fırsatı verdi. Herhangi bir sivilin yaralandığı veya başka bir şekilde etkilendiğine dair hiçbir belirti yok. Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı, nesneyi Pazar sabahı tespit etti ve görsel ve radar takibini sürdürdü. Uçuş yoluna ve verilerine dayanarak, bu nesneyi hassas Savunma Bakanlığı bölgelerinin yakınında uçan Montana üzerinden alınan radar sinyaline makul bir şekilde bağlayabiliriz. Yerdeki herhangi bir şeye yönelik kinetik bir askeri tehdit olarak değerlendirmedik, ancak uçuş güvenlik tehlikesi ve potansiyel gözetleme yetenekleri nedeniyle bir tehdit olarak değerlendirdik. Ekibimiz şimdi daha fazlasını öğrenmek amacıyla nesneyi kurtarmak için çalışacak" denildi.