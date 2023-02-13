ABD sonunda sessizliği bozdu dünya ayağa kalktı "Evet tanımlanamayan bir cisim düşürdük" UFO açıklaması sonrası teori var cevap yok
Pentagon'dan gelen açıklama bir anda dünyanın gündemine oturdu... Bir anda dünyanın pek çok yerinden gelen UFO ihbarlarından çok kısa bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklama da Joe Biden'ın emriyle havada bir cismin vurulduğunu açıkladı. Şu ana kadar ABD tarafından, ne olduğu bilinmeyen 3 nesne vurulurken ABD Hava Kuvvetleri Generali Glen VanHerck'ten gelen açıklama hayli ilginç: "Hangi ülkeden olduklarını bilmiyoruz. Nasıl havada kaldıklarını bilmiyoruz. Onlara balon değil nesne dememizin bir nedenin var..." İşte haberin tüm ayrıntıları...
Tüm dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı 'UFO' açıklaması sonrası diken üzerinde. İşte haberin tüm ayrıntıları.
ABD Savunma Bakanlığı'nın Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) eylemlerine dair yapılan yazılı açıklamada dün yerel saatle 14:42'de, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve askeri liderliğin tavsiyelerine dayanarak bir F-16'nın ABD'nin Michigan eyaletindeki Huron Gölü üzerinde, ABD hava sahasında yaklaşık 20 bin fit yükseklikle havadaki uçan bir cismi başarıyla vurmak için AIM9x füzesi fırlattığı belirtildi.
"Cismin rotası ve rakımı, sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere endişelere yol açtı. Bu atış için seçilen yer, bize enkaz kurtarma şansını artırırken, yerdeki insanların etkilenmesinden kaçınma fırsatı verdi. Herhangi bir sivilin yaralandığı veya başka bir şekilde etkilendiğine dair hiçbir belirti yok. Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı, nesneyi Pazar sabahı tespit etti ve görsel ve radar takibini sürdürdü. Uçuş yoluna ve verilerine dayanarak, bu nesneyi hassas Savunma Bakanlığı bölgelerinin yakınında uçan Montana üzerinden alınan radar sinyaline makul bir şekilde bağlayabiliriz. Yerdeki herhangi bir şeye yönelik kinetik bir askeri tehdit olarak değerlendirmedik, ancak uçuş güvenlik tehlikesi ve potansiyel gözetleme yetenekleri nedeniyle bir tehdit olarak değerlendirdik. Ekibimiz şimdi daha fazlasını öğrenmek amacıyla nesneyi kurtarmak için çalışacak" denildi.
PENTAGON'DAN AÇIKLAMA
Pentagon TSI 01.50'de açıklama yaparak cismin düşürüldüğünü doğruladı. Cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirten Pentagon Sözcüsü, cismin 'potansiyel gözetleme yetenekleri sebebiyle' düşürüldüğünü belirtti. Karadaki herhangi bir şeye yönelik aktif bir askeri tehdit olarak değerlendirmediklerini belirten Pentagon, "Ekibimiz şimdi daha fazlasını öğrenmek amacıyla nesneyi kurtarmak için çalışacak" açıklamasını yaptı.